Москва, Россия — 5 сентября 2016 г.
С 1 октября 2016 г. Яндекс. Деньги переходит на собственный процессинг, в связи с чем Тинькофф Банк прекратит обслуживать карты, выпущенные совместно с сервисом.
30 сентября в 23:59 карты будут заблокированы, операции по ним осуществляться не будут, при этом деньги останутся в электронном кошельке Яндекс. Денег.
Для того, чтобы продолжить пользоваться картой Яндекс. Денег, клиентам необходимо перевыпустить карту. Сделать это можно здесь: https://money.yandex.ru/ymc/common/promo
. Стоимость услуги составит всего 1 рубль.
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