Москва, Россия — 6 сентября 2016 г.
TCS Group Holding PLC (TCS LI
) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за II квартал и первое полугодие, закончившееся 30 июня 2016 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
II квартал 2016 г.
Чистый процентный доход вырос на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 9,3 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 6,3 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 3,3 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 0,5 млрд руб.)
Чистая прибыль выросла в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 2,5 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 0,4 млрд руб.). Таким образом, Группа демонстрирует рекордно высокий показатель чистой прибыли второй квартал подряд
Рентабельность капитала увеличилась до 41,5% (во II квартале 2015 г. — 7,6%)
Чистая процентная маржа составила 29,6% (во II квартале 2015 г. — 25,6%)
Стоимость риска снизилась до 7,7% (во II квартале 2015 г. — 16,4%)
Первое полугодие 2016 г.
Чистый процентный доход вырос на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 17,7 млрд руб. (в первом полугодии 2015 г. — 12,8 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 5,8 млрд руб. (в первом полугодии 2015 г. — 0,3 млрд руб.)
Чистая прибыль выросла в 22 раза и составила 4,4 млрд руб. (в первом полугодии 2015 г. — 0,2 млрд руб.)
Рентабельность капитала увеличилась до 36,9% (в первом полугодии 2015 г. — 1,9%)
Чистая процентная маржа составила 29,3% (в первом полугодии 2015 г. — 26,8%)
Совокупные активы выросли на 9,3% и достигли 152,7 млрд руб. (на конец 2015 г. — 139,7 млрд руб.)
Общий объем кредитного портфеля увеличился на 9,8% и составил 111 млрд руб. (на конец 2015 г. — 101,1 млрд руб.)
Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 13,5% и составил 93,1 млрд руб. (на конец 2015 г. — 82,1 млрд руб.)
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 10,9% (на конец 2015 г. — 12,4%)
Объем средств на счетах клиентов вырос на 13,8% и достиг 101,7 млрд руб. (на конец 2015 г. — 89,3 млрд руб.)
Объем собственных средств вырос на 8,8% и составил 25,0 млрд руб. (на конец 2015 г. — 22,9 млрд руб.)
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2016 Г.
В первом полугодии 2016 г. привлечено более 460 000 новых активных клиентов
В апреле 2016 г. успешно запущена финансовая платформа Tinkoff.ru, а в мае 2016 г. состоялся запуск мобильной версии
По состоянию на 1 июля 2016 г. Тинькофф Банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 9,4%
В первом полугодии 2016 г. объем операций по дебетовым картам на 40% превысил оборот по кредитным картам
В июне 2016 г. Тинькофф Банк успешно разместил облигационный заем в размере 3 млрд руб. со ставкой купона 11,7%
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2016 Г.
По состоянию на 1 августа 2016 г. Тинькофф Банк укрепил свои позиции в качестве второго крупнейшего игрока на российском рынке кредитных карт с долей рынка 9,6%
В июле 2016 г. Тинькофф Банк присоединился к российскому блокчейн-консорциуму, созданному крупнейшими российскими компаниями для совместного исследования и применения блокчейн-технологии и ее производных
В июле 2016 г. Тинькофф Банк был отмечен тремя международными наградами: премией Euromoney в номинации «Лучший цифровой банк в Центральной и Восточной Европе» и наградами Global Finance в номинациях «Лучший розничный онлайн-банк» и «Лучший банковский сайт»
В июле 2016 г. мобильное приложение Тинькофф Банка было признано лучшим в России по версии компании Deloitte (четвертый год подряд) и агентства Markswebb Rank & Report (третий год подряд)
В июле 2016 г. Тинькофф Банк завершил внедрение сервиса для малого и среднего бизнеса; количество открываемых в рамках этого сервиса счетов — свыше 4 000 в месяц
В июле 2016 г. Тинькофф Банк запустил мультивалютные вклады
ГРУППА ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОГНОЗ ПО ИТОГАМ 2016 Г.
Группа подтверждает ранее озвученный прогноз в отношении результатов по итогам 2016 г.; при этом ожидается, что рентабельность капитала Группы уверенно превысит 30%. Группа ожидает чистую прибыль по итогам года ближе к верхней границе сообщавшегося диапазона в 7—8 млрд руб., стоимость риска и стоимость фондирования ближе к нижней границе ранее объявленного диапазона в 10—12%, чистый прирост портфеля — 15—20%.
Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«Мы вновь рады сообщить о рекордных для Группы результатах по прибыли за квартал и первое полугодие: они составили соответственно 2,5 млрд и 4,4 млрд руб. Столь высокие результаты говорят об устойчивости нашей бизнес-модели и верности принятых в последние несколько лет операционных решений. По мере роста доли выручки от новых направлений деятельности в нашем отчете о прибылях и убытках потенциал нашего нового, расширенного бизнеса также станет очевиден. Рентабельность капитала по итогам II квартала составила 41,5%, что подтверждает статус Тинькофф Банка как одного из самых прибыльных банков в России.
В условиях стабилизации рыночной конъюнктуры мы первые среди игроков отрасли смогли вернуться к более привычным темпам привлечения клиентов, не ослабляя при этом критерии отбора и андеррайтинга. Жесткий контроль над качеством портфеля позволил нам существенно снизить стоимость риска — во II квартале она уменьшилась до 7,7%.
Запуск платформы Tinkoff.ru в апреле 2016 г. стал важным шагом в создании финансовой платформы Тинькофф Банка, с помощью которой как клиенты, так и не клиенты банка могут пользоваться широким спектром финансовых услуг. Платформа уже сейчас способствует значительному росту бизнеса текущих счетов: по итогам первого полугодия оборот по дебетовым картам превысил оборот по кредитным на 40%. Мы видим множество интересных возможностей для развития платформы Tinkoff.ru и будем продолжать работать над расширением линейки продуктов и диверсификацией источников выручки».
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во II квартале и первом полугодии 2016 г. Группа в очередной раз показала высокие результаты. Это стало возможным благодаря продолжающемуся улучшению макроэкономических показателей в России и совершенствованию операционных процессов, в том числе за счет увеличения объема выпуска кредитных карт, ужесточения контроля над качеством портфеля, планомерного уменьшения долговой нагрузки на клиентов, существенного снижения стоимости риска, а также успешным активным мерам по развитию новых направлений бизнеса.
В результате чистая прибыль Группы за II квартал и первое полугодие 2016 г. составила 2,5 млрд руб. и 4,4 млрд руб. соответственно — за всю историю Группы это самые высокие показатели прибыли за квартал и полугодие. Рентабельность капитала во II квартале 2016 г. достигла 41,5%.
В первом полугодии 2016 г. Группа выпустила 620 000 кредитных карт, в том числе 330 000 во II квартале, при этом общий объем денежных операций по кредитным картам в первом полугодии 2016 г. вырос на 68% по сравнению с предыдущим годом и составил 78,0 млрд руб. (в первом полугодии 2015 г. — 46,4 млрд руб.).
Группа продолжает активно развивать транзакционный бизнес и обслуживание текущих счетов: в апреле 2016 г. она запустила финансовую платформу Tinkoff.ru. В результате успешной работы над проектом к 1 июля 2016 г. было выпущено свыше 1,3 млн дебетовых карт, а объем денежных операций по дебетовым картам в первом полугодии 2016 г. превысил оборот по кредитным картам на 40%.
Во II квартале 2016 г. валовой процентный доход вырос на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 12,8 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 9,7 млрд руб.). В первом полугодии 2016 г. валовой процентный доход составил 24,6 млрд руб., увеличившись на 29.0% по сравнению с предыдущим годом (в первом полугодии 2015 г. — 19,1 млрд руб.). Доходность портфеля увеличилась с 40,6% во II квартале 2015 г. до 44,5% во II квартале 2016 г. Такой рост обусловлен увеличением объема выпуска кредитных карт и сокращением стоимости риска. В первом полугодии 2016 г. доходность портфеля составила 43,8% (в первом полугодии 2015 г. — 40,0%).
Во II квартале 2016 г. процентные расходы остались на прежнем уровне и составили 3,3 млрд руб., а стоимость фондирования продолжила падать и составила 11,1% во II квартале и 11,6% в первом полугодии (во II квартале 2015 г. и первом полугодии 2015 г. — 14,1% и 13,7% соответственно). Это объясняется практически полным сокращением объема дорогих депозитов, привлеченных в начале 2015 г.
Чистый процентный доход во II квартале 2016 г. вырос на 47,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 9,3 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 6,3 млрд руб.). Чистый процентный доход за первое полугодие 2016 г. увеличился на 38,2% и составил 17,7 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2015 г. (12,8 млрд руб.). Во II квартале 2016 г. чистая процентная маржа увеличилась до 29,6% (во II квартале 2015 г. — 25,6%), тогда как по итогам первого полугодия 2016 г. этот показатель увеличился до 29,3% (в первом полугодии 2015 г. — 26,8%). Скорректированная на риск чистая процентная маржа во II квартале 2016 г. выросла до 23,0% (во II квартале 2015 г. — 10,1%), а в первом полугодии 2016 г. — до 21,7% (в первом полугодии 2015 г. — 10,1%) на фоне сокращения стоимости риска.
Снижение стоимости риска и жесткий контроль качества портфеля кредитных карт остаются в числе приоритетов Группы. Во II квартале 2016 г. было зафиксировано существенное снижение стоимости риска до 7,7% по сравнению с 16,4% во II квартале 2015 г., при этом в первом полугодии 2016 г. этот показатель опустился до 8,6% (в первом полугодии 2015 г. — 17,1%). Такая положительная динамика говорит о продолжающемся сокращении долговой нагрузки на клиентов, а также о более эффективном управлении портфелем со стороны Группы и приверженности жесткой политике андеррайтинга.
Группа продолжила активную работу по диверсификации источников дохода, реализовав проект по запуску финансовой платформы Tinkoff.ru. Во II квартале 2016 г. комиссионный доход Группы вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 0,82 млрд руб., а в первом полугодии 2016 г. этот показатель вырос в 4,5 раза до 1,62 млрд руб. по сравнению с 0,36 млрд руб. в первом полугодии прошлого года. В дальнейшем Группа ожидает сохранения положительной динамики благодаря активному развитию новых направлений бизнеса, запущенных в последние полтора года.
Во II квартале 2016 г. операционные расходы Группы выросли на 14,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что связано с продолжением инвестиций в развитие бизнеса в рамках недавно запущенной финансовой платформы Tinkoff.ru. Соотношение расходов и доходов Группы по сравнению с предыдущим кварталом немного увеличилось — до 44,5% и, как ожидается, останется на этом уровне до конца года.
Во II квартале 2016 г. Группа показала чистую прибыль в размере 2,5 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — чистая прибыль в размере 0,4 млрд руб.), что было обусловлено существенным снижением стоимости риска. Таким образом, Группа демонстрирует рекордные показатели чистой прибыли второй квартал подряд. В результате рентабельность собственного капитала во II квартале 2016 г. достигла 41,5%. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 г. составила 4,4 млрд руб. (за аналогичный период прошлого года — 0,2 млрд руб.) — самый высокий результат за полугодие в истории Группы.
Высокие показатели рентабельности Группы свидетельствуют об устойчивости и гибкости ее бизнес-модели и подтверждают потенциал дальнейшего развития по мере роста новых направлений бизнеса.
В первом полугодии 2016 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 9,3% и достигли 152,7 млрд руб. (по состоянию на конец 2015 г. — 139,7 млрд руб.), при этом по сравнению со II кварталом 2015 г. (122,2 млрд руб.) они увеличились на 24,9%.
Общий объем кредитного портфеля Группы с начала года вырос на 10% и составил 111 млрд руб. (по состоянию на конец 2015 г. — 101,1 млрд руб.; во II квартале 2015 г. — 95,1 млрд руб.). Этот результат обусловлен продолжением работы по обеспечению более быстрого органического роста клиентской базы, благодаря чему с начала года Группа привлекла 460 000 новых клиентов, в том числе почти 240 000 — во II квартале 2016 г.
Несмотря на приверженность жесткой политике андеррайтинга, объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов с начала года вырос на 13,5%, составив 93,1 млрд руб. (на конец 2015 г. —82,1 млрд руб.), достигнув уровня в 61% совокупных активов Группы. В результате наращивания портфеля кредитных карт Тинькофф Банку удалось укрепить свои позиции в качестве второго крупнейшего эмитента кредитных карт в России, увеличив долю рынка до 9,6% по состоянию на 1 августа 2016 г.
Группа продолжает повышать качество кредитного портфеля: во II квартале 2016 г. доля неработающих кредитов снизилась до 10,9% по сравнению с 11,3% в I квартале 2016 г. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов осталось на уровне 1,5.
Несмотря на то, что Тинькофф Банк, как и другие участники рынка, постепенно снижал процентные ставки по депозитам, объем средств на счетах клиентов с начала года вырос на 13,8% и достиг 101,7 млрд руб. (в I квартале 2016 г. — 96,0 млрд руб., на конец 2015 г. — 89,3 млрд руб.). В июне 2016 г. банк успешно разместил 5-летние облигации на сумму 3 млрд руб. со ставкой купона 11,7% и офертой в декабре 2017 г.
По состоянию на 1 июля 2016 г. Группа по-прежнему поддерживала высокий уровень капитала: показатель достаточности общего капитала Группы по нормативу Н1 ЦБ РФ составил 11,2%, что существенно выше требуемого минимального уровня. В июле 2016 г. по итогам оценки операционных рисков Группы было зафиксировано снижение показателя капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ. Группа ожидает рост этого показателя до конца года за счет нераспределенной прибыли.
Собственные средства Группы с начала года выросли на 8,8% до 25,0 млрд руб. Показатель достаточности основного капитала первого уровня (норматив Н1.1) составил 8,0% (как и показатель достаточности капитала первого уровня по нормативу Н1.2), что существенно выше обязательных требований ЦБ РФ (4,5% и 6% соответственно).
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Во вторник, 6 сентября 2016 г., в 13:00 по британскому времени (15:00 по московскому времени, 08:00 по восточному летнему времени США), руководство Группы проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/
Для подключения необходимо воспользоваться представленным ниже данными:
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Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу:
http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=3855
Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.