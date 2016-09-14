Тинькофф Банк запустил интернет-эквайринг банковских карт платежной системы «Мир»

Москва, Россия — 14 сентября 2016 г.

Интернет-магазины, которые подключены к сервису интернет-эквайринга «Тинькофф Оплата», теперь могут принимать карты национальной платежной системы «Мир».



Новый платежный инструмент будет особенно актуален для сайтов в сфере ЖКУ и транспорта.



Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель Председателя Правления Тинькофф банка, прокомментировал: «Национальная платежная система „Мир“ быстро развивается, и мы рассчитываем, что со временем карты „Мир“ будут широко применяться в повседневной жизни. Мы уже сейчас запустили эквайринг платежных карт „Мир“, чтобы интернет-магазины, которые подключены к „Тинькофф Оплате“, были к этому готовы».



«Тинькофф Оплата» обеспечивает высокий уровень надёжности платежей картами «Мир» благодаря внедрению технологии MirAccept.



«Тинькофф Оплата» — сервис по приему онлайн-платежей для интернет-магазинов. Сервис позволяет принимать безопасные онлайн-платежи по банковским картам Visa, Masterсard и «Мир».