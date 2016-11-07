Тинькофф Банк начисляет 20% кэшбэк за оплату проезда в Новосибирском метро картой Mastercard

Москва, Россия — 7 ноября 2016 г.

Тинькофф Банк совместно с Mastercard* и Новосибирским метрополитеном проводят специальную акцию.



Держатели карт Mastercard Тинькофф Банка получат 20% кэшбэк за оплату проезда в Новосибирском метрополитене бесконтактными картами Mastercard, в том числе картой в мобильном телефоне.



В Новосибирском метрополитене оплачивать проезд по бесконтактной технологии, в том числе бесконтактной технологии Mastercard, можно прямо на турникетах и на всех станциях. Для оплаты достаточно один раз прикоснуться к ридеру банковской картой или мобильным телефоном. Таким образом экономится время пассажиров: не нужно стоять в очереди в кассу за проездным билетом или пополнять транспортную карту.



Акция Тинькофф Банка и Mastercard действует до 31 декабря 2016 г. С условиями ее проведения можно ознакомиться здесь.



Инновационная бесконтактная технология Mastercard — это быстрый, безопасный и удобный способ оплаты повседневных покупок, причем до 1 000 рублей вводить ПИН-код или подписывать чек не нужно.



Возможность оплаты проезда в одно касание международными банковскими картами появилась в метрополитене Новосибирска в апреле 2016 года.



*Мастеркард