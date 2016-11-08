Тинькофф Банк и Юлмарт запустили кобрендовые банковские карты — кредитную и дебетовую

Москва, Россия — 8 ноября 2016 г.

Тинькофф Банк и Юлмарт объявляют о начале долгосрочного сотрудничества и запуске кобрендовых банковских карт — кредитной и дебетовой.



Александр Бро, руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рады объявить о сотрудничестве с крупнейшим интернет-ретейлером России Ulmart.ru. Вместе мы подготовили выгодные условия для наших клиентов, которые теперь могут покупать товары в Юлмарте с ещё большей выгодой. Уверены, что сотрудничество с Юлмартом позволит значительно расширить нашу клиентскую базу».



«Платёжная карта Юлмарт — первый продукт компании, созданный в сотрудничестве с банком. Мы внимательно изучили опыт российских и зарубежных коллег, и, чтобы создать выгодный банковский продукт для клиентов Юлмарта, выбрали в партнеры Тинькофф Банк. Карта „Юлмарт-Тинькофф“ привлекательна по условиям банковского обслуживания, и, самое ценное, используя карту клиенты получат расширенный кэшбэк для компенсации любых покупок в Юлмарте. Мы сделаем всё возможное, чтобы карта „Юлмарт — Тинькофф“ стала основной платёжной картой наших клиентов», — отметил Михаил Дайхин, директор управления по развитию финансовых технологий компании «Юлмарт».



Держатели кобрендовых карт «Юлмарт-Тинькофф» получают бонусные баллы за все покупки. Накопленными баллами можно частично или полностью компенсировать покупки, совершённые на сайте ulmart.ru. Минимальное количество баллов, необходимое для компенсации покупки — 1 000. Один бонусный балл равен одному рублю.



Кобрендовая кредитная карта «Юлмарт-Тинькофф» предлагает следующую систему начисления бонусов:



3% за покупки в Юлмарте;

2% за покупки в категориях «АЗС», «Рестораны» и «Аптеки»;

1% за все остальные покупки.

Максимально возможный кредитный лимит по кредитной карте составляет 700 000 руб. Беспроцентный период, в течение которого не начисляются проценты за покупки по карте — до 55 дней. Стоимость годового обслуживания равна 990 рублей. Все, кто оформит кобрендовую кредитную карту и совершит по ней покупку в Ulmart.ru до 31 декабря 2016 года, получат первый год обслуживания бесплатно.



Кобрендовая дебетовая карта «Юлмарт-Тинькофф» предлагает систему начисления бонусов за все покупки:



2% за покупки в Юлмарте;

1,5% за покупки в категориях «АЗС», «Рестораны» и «Аптеки»;

1% за все остальные покупки.

На дебетовую карту также начисляется процент на остаток по счету — до 7% годовых в рублях.



Обслуживание дебетовой карты бесплатно при наличии 50 000 руб. на вкладе, активного кредита наличными, или при наличии на карточном счете не менее 30 000 руб. за расчетный период. В остальных случаях комиссия за обслуживание равна 99 рублей в месяц.



Для владельцев кобрендовых карт действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок.



Кредитная и дебетовая карты Тинькофф Банка и Юлмарта — карты категории Mastercard World. Кобрендовые карты «Юлмарт — Тинькофф» поддерживают бесконтактные платежи, в том числе через Apple Pay. По кредитной карте платежи с помощью сервиса Apple Pay можно совершать уже сейчас, по дебетовой карте — начиная с 17 ноября 2016 г.



В ноябре для владельцев кобрендовых карт «Юлмарт — Тинькофф» действует специальное предложение: кэшбэк в размере 10% за покупку любого ноутбука или крупной бытовой техники в Юлмарте. Покупка должна быть оплачена картой «Юлмарт-Тинькофф» на сайте ulmart.ru.



До конца года Юлмарт и Тинькофф Банк интегрируют целый ряд возможностей по управлению банковским счетом в личный кабинет на ulmart.ru. Держатели кобрендовых карт смогут проверять баланс банковской карты и остаток бонусных баллов, получать выписку и пополнять карту «Юлмарт — Тинькофф» с карты любого другого банка прямо в личном кабинете Юлмарта.



Оформить кобрендовую карту и подробнее изучить условия обслуживания и тарифы можно на сайте Тинькофф Банка или Юлмарта. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.