Москва, Россия — 18 ноября 2016 г.
Сергей Буланкин, вице-президент Тинькофф Банка по обслуживанию клиентов, прокомментировал: «Для удобства клиентов мы работаем с самыми разными каналами обслуживания. С сегодняшнего дня наши клиенты могут обратиться в службу поддержки банка в том числе через Viber. Причем Тинькофф Банк стал первым партнером Viber из банковской сферы в России. Пользователи этого приложения теперь могут задать вопрос сотруднику Банка в привычной для себя среде — там, где они привыкли общаться с родными, друзьями и коллегами. При необходимости они могут отправить не только сообщение, но и документ или скриншот, что в большинстве случаев ускоряет решение вопроса».
Viber — одно из лидирующих мобильных приложений для свободного общения по всему миру. Этот сервис используют более 800 млн зарегистрированных пользователей в 193-х странах и около 10% из них проживают в России.
Обслуживание в Viber реализовано в формате диалога клиента с сотрудником службы поддержки, аналогично чату на сайте или в мобильном приложении Банка.
Открыть чат с Тинькофф Банком в Viber можно двумя способами:
• Перейти по viber://pa/?chatURI=Tinkoff&&text=Привет!
ссылке со смартфона;
• Найти паблик аккаунт Tinkoff на экране поиска.
Сотрудники Тинькофф Банка отвечают на первое сообщение клиента в течение одной минуты, затем ведут диалог в режиме реального времени. Банк обслуживает клиентов через Viber круглосуточно и без выходных.
Также пользователи Viber могут подписаться на паблик чат Tinkoff, в котором Банк будет делиться важными новостями.
Тинькофф Банк работает без отделений и обслуживает клиентов удаленно. Обращаться в службу поддержки Банка можно по телефону, электронной почте, в чате, социальных сетях, мессенджерах Telegram и Viber, а также на банковских форумах. Какой бы канал коммуникаций ни выбрал клиент, ему отвечает квалифицированный сотрудник, у которого есть доступ ко всей истории обращений в Банк.