Москва, Россия — 22 ноября 2016 г.
Инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг Тинькофф Банк и Всемирный фонд дикой природы (WWF) объявляют о запуске кобрендовых банковских карт — кредитной и дебетовой.
При оплате товаров и услуг новой кобрендовой картой 0,75% от суммы покупок автоматически перечисляются в WWF на помощь диким животным и на восстановление территорий их обитания.
Александр Бро, руководитель управления партнерских программ Тинькофф Банка прокомментировал: «Мы рады объявить о запуске совместного банковского продукта с Всемирным фондом дикой природы. Теперь, расплачиваясь кобрендовой картой, наши клиенты вносят свой вклад в сохранение планеты. Кроме того, кобрендовые карты изготовлены из экологических и 100% перерабатываемых материалов».
Дмитрий Буренко, директор по развитию WWF России, прокомментировал: «Мы чрезвычайно рады видеть Тинькофф Банк в числе наших ключевых партнеров и приветствуем их усилия в области устойчивого развития. Это конечно передовой опыт выпуска в России экологически ответственных банковских карт. Сотрудничество с Тинькофф Банком дает возможность самому широкому кругу людей внести свой вклад в сохранение уникальных экосистем нашей страны».
Условия обслуживания по кредитной карте Тинькофф Банка и WWF:
Тинькофф банк перечислит держателю кобрендовой кредитной карты 900 руб., если он сделает единовременное пожертвование на 900 руб. или больше с помощью этой кредитной карты в течение 30 дней с даты первой покупки по карте.
Максимально возможный кредитный лимит по бонусной кредитной карте Тинькофф Банка и WWF составляет 700 000 рублей. Беспроцентный период, в течение которого не начисляются проценты за покупки по карте — до 55 дней. Стоимость годового обслуживания карты равна 990 рублей.
Условия обслуживания по дебетовой карте Тинькофф Банка и WWF:
Тинькофф банк перечислит держателю кобрендовой дебетовой карты 200 руб., если он сделает единовременное пожертвование на 900 руб. или больше с помощью этой дебетовой карты в течение 30 дней с даты первой покупки по карте. Также владельцы дебетовой карты получат до 7% годовых на остаток по счету.
Обслуживание дебетовой карты бесплатно при наличии 50 000 руб. на вкладе, активного кредита наличными, или при наличии на карточном счете не менее 30 000 руб. за расчетный период. В остальных случаях комиссия за обслуживание равна 99 рублей в месяц.
Для владельцев кредитных и дебетовых карт Tinkoff WWF действует программа специальных предложений, в рамках которой клиент может получить кэшбэк в размере до 30% от суммы покупок.
Кобрендовые карты Тинькофф Банка и WWF — карты платежной системы Visa. Они поддерживают бесконтактные платежи, в том числе через Apple Pay.
Оформить кобрендовую карту, подробнее изучить условия обслуживания и тарифы можно на сайте Тинькофф Банка по ссылке
. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.