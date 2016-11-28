Москва, Россия — 28 ноября 2016 г.
Сегодня Тинькофф Банк открыл доступ к инвестиционной платформе
для всех пользователей.
В октябре 2016 г. Тинькофф Банк запустил инвестиционную платформу в тестовом режиме — сервис был доступен только по приглашениям. С сегодняшнего дня клиентом Тинькофф Инвестиций может стать любой желающий.
Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых сервисов, прокомментировал: «На сайте Тинькофф Инвестиций купить ценные бумаги так же просто, как купить товар в интернет-магазине. При этом наши клиенты помогли нам сделать сервис еще более понятным и удобным. Все это время они активно пользовались инвестиционной платформой и оставляли свои отзывы. Поэтому мы дорабатывали Тинькофф Инвестиции, учитывая пожелания клиентов. Также к запуску на всех пользователей мы подготовили несколько важных обновлений».
Клиенты Тинькофф Банка с нетерпением ждали запуска Тинькофф Инвестиций. Всего за месяц с небольшим более 10 000 клиентов открыли счета на инвестиционной платформе.
К запуску инвестиционной платформы для всех пользователей Тинькофф Банк увеличил число акций, доступных для торгов и добавил календарь дивидендов компаний.
Инвестиционная платформа разработана в рамках стратегии трансформации бизнеса в полноценный финансовый супермаркет, где любой пользователь может воспользоваться широким спектром финансовых услуг.
Тинькофф Инвестиции позволяют выбирать ценные бумаги в личном кабинете финансовой платформы Tinkoff.ru и оплачивать их банковской картой. Клиенты сервиса «Тинькофф Инвестиции» могут инвестировать в акции российских и зарубежных компаний, облигации, номинированные в рублях и долларах, а также в валюту по биржевым ценам. Сервис «Тинькофф Инвестиции» фиксирует цены на момент покупки, поэтому клиенты могут быть уверены, что купят ценные бумаги по определенной цене.
Узнать подробности и оставить заявку на открытие счета можно по ссылке
.