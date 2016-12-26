Тинькофф Банк стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2016

Москва, Россия — 9 декабря 2016 г. Тинькофф Банк стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2016 в номинации «Прорыв года».



8 декабря 2016 г. состоялась торжественная церемония вручения наград Retail Finance Awards 2016. Победителями премии стали компании в шести номинациях, Тинькофф Банк получил награду за развитие онлайн-банка.



Решение о присуждении премии принимает редакция журнала The Retail Finance на основании анализа розничного финансового рынка. При принятии решения редакция также учитывает результаты голосования участников профессионального сообщества.



Retail Finance Awards — ежегодная премия в области финансов. Премия учреждена журналом Retail Finance в 2007 г. Цель премии — отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса и привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла за прошедший год.