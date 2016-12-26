Тинькофф Банк запустил универсальное мобильное приложение для смартфонов, планшетов и десктопов на Windows 10

Москва, Россия — 15 Декабря 2016 г. Тинькофф Банк обновил дизайн и программную часть мобильного приложения для смартфонов на операционной системе Windows 10, а также адаптировал приложение под формат планшетов и десктопов.



Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных продуктов Тинькофф Банка, прокомментировал: «Операционная система Windows 10 позволила нам полностью пересмотреть свой подход к созданию банковских приложений для пользователей этой системы. Мы создали приложение, которое доступно одновременно и на персональных компьютерах, и на планшетах, и на смартфонах под операционной системой Windows 10. Это абсолютно новый пользовательский опыт и одно из первых технологических решений в области комбинированного (онлайн- и мобильного) банкинга в России. Мы уверены, что это приложение составит существенную конкуренцию классическим онлайн-банкам».



«Тинькофф Банк был первым российским банком, выпустившим свое приложение на платформе Windows. Мы рады видеть их постоянное развитие и выход новой версии на универсальной платформе Windows 10 для семейства устройств различного типа. Новое приложение позволит пользователям оценить широкую функциональность и преимущества нового интерфейса, легкую персонализацию и удобную навигацию решения», — отметил Михаил Черномордиков, Директор департамента стратегических технологий Microsoft Россия.



Основные изменения мобильного приложения Тинькофф Банка на платформе Windows 10:



* Новый дизайн и интерфейс, в том числе для планшетов и десктопов.

* Новый список счетов — пользователям приложения теперь доступны накопительные счета и цели, мультивалютные вклады, виртуальные карты и кредиты наличными.

* Новый раздел «События» — все операции пользователя теперь отображаются в одной ленте.

* Новый раздел «Оплатить».



С помощью обновленного мобильного приложения пользователи могут подписаться на уведомления о штрафах ГИБДД.



Совершать платежи и переводить деньги стало быстрее и удобнее, так как пользователям стали доступны контакты из телефонной книжки. При этом совершать платежи и переводы с помощью мобильного приложения теперь могут не только клиенты Тинькофф, но и других российских банков.



* Автоплатежи за мобильную связь.

* Чат с сотрудником Тинькофф Банка.

* Подробная информация по операциям.



После обновления мобильное приложение Тинькофф Банка на операционной системе Windows 10 по функционалу максимально приближено к личному кабинету на сайте Tinkoff.ru.