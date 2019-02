Тинькофф Банк запустил дебетовую карту ALL Airlines

Москва, Россия — 26 декабря 2016 г.

Тинькофф Банк запустил дебетовую карту Tinkoff ALL Airlines платежной системы Mastercard.



Александр Бро, руководитель управления партнерских программ Тинькофф Банка, прокомментировал: «Платежные карты для путешественников очень популярны среди наших клиентов. Поэтому в дополнение к кредитной Tinkoff ALL Airlines мы выпустили дебетовую карту. Бесплатная страховка путешествий, понятный денежный эквивалент миль, быстрое накопление и гибкие условия компенсации билетов делают платежные карты Tinkoff ALL Airlines одним из самых выгодных платежных инструментов для путешественников на рынке».



Держатели дебетовой карты Tinkoff ALL Airlines получают мили за все покупки по карте. Накопленными милями можно компенсировать стоимость авиабилетов. Причем клиент может выбрать авиабилеты любой авиакомпании на любом сайте, на любые направления и даты. Мили покрывают полную стоимость билета, доплачивать за сервисные или топливные сборы не нужно.



Система начисления миль по дебетовой карте Tinkoff ALL Airlines за все покупки:



1,5 мили за каждые потраченные 100 руб. при ежедневном неснижаемом остатке от 100 000 руб.;

1 миля за каждые потраченные 100 руб. при остатке менее 100 000 руб.

Начисляется целое количество миль. Например, за покупки на 1 100 руб. — 16 миль, на 1 270 руб. — 18 миль.



Система начисления миль по дебетовой карте Tinkoff ALL Airlines за покупки на сайте travel.tinkoff.ru:



8 миль за каждые 100 руб., потраченные на бронирование отеля или аренду автомобиля;

3 мили за каждые 100 руб. за покупку авиа- и железнодорожных билетов.

Для держателей дебетовых карт Tinkoff ALL Airlines действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок.



Мили ALL Airlines имеют понятный денежный эквивалент: 1 миля = 1 рубль РФ.



Также на дебетовую карту начисляется процент на остаток по счету — до 7% годовых, при сумме операций покупок от 20 000 руб. и более за расчетный период.



Плата за обслуживание по дебетовой карте Tinkoff ALL Airlines составляет 299 руб. в месяц. При наличии на счете ежедневного неснижаемого остатка 100 000 руб. обслуживание бесплатно.



Клиенты Тинькофф Банка могут пользоваться одновременно двумя картами ALL Airlines — дебетовой и кредитной. В этом случае все мили за покупки по картам попадают на единый мильный счет.



Дебетовая карта Tinkoff ALL Airlines поддерживает бесконтактные платежи, в том числе через Apple Pay и Samsung Pay. Подробнее изучить условия обслуживания и тарифы, а также оставить заявку на оформление дебетовой карты можно на сайте банка. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.