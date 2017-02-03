Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы по кредитным картам с 7 февраля 2017 г.

Тинькофф Банк сообщает, что с 7 февраля 2017 г. вступают в силу новые редакции тарифных планов по кредитным картам ТП 1.20, ТП 7.39 — ТП 7.46, а также линейки тарифных планов 10, 12 и 14.



В новых редакциях тарифных планов изменен порядок начисления комиссии за снятие наличных:



Комиссия за снятие наличных на сумму, не превышающую 100 000 руб. за расчетный период, составит до 390 руб. в зависимости от тарифного плана.

Комиссия за снятие наличных на сумму, превышающую 100 000 руб. за расчетный период, составит до 390 руб. в зависимости от тарифного плана + 2% от суммы превышения.

Пример тарифного плана, вступающего в силу с 7 февраля 2017 г., можно посмотреть по ссылке. Клиенты могут ознакомиться с актуальным тарифным планом в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru.