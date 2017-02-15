Москва, Россия — 15 февраля 2017 г.
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report проанализировало тарифы на онлайн-обслуживание физических лиц в российских банках и определило, что Тинькофф Банк предоставляет самые выгодные условия дистанционного банковского обслуживания.
В исследовании участвовали 30 российских банков с наибольшим количеством пользователей интернет-банка. Эксперты аналитического агентства Markswebb Rank & Report проанализировали комиссии на абонентские и разовые платежи в этих банках. Исследование показало, что из всех рассмотренных банков только в Тинькофф Банке затраты на дистанционное обслуживание равны нулю.
Исследование учитывает следующие платежи и переводы:
- абонентские платежи за подключение и обслуживание интернет- и мобильного банка;
- комиссия за внутрибанковские и межбанковские переводы, в том числе переводы по номеру карты;
- комиссия за оплату мобильной связи, ЖКУ, штрафов ГИБДД, налогов и госпошлин;
- комиссия за использование альтернативных способов подтверждения операций;
- плата за дополнительные операции в интернет- и мобильном банке;
- стоимость SMS и email-оповещений.
Для проведения исследования были выбраны три наиболее активных группы пользователей интернет- и мобильных банков: предприниматель/руководитель, квалифицированный специалист и бюджетник. Аналитики Markswebb Rank & Report посчитали расходы на дистанционное банковское обслуживание для каждой из этих групп.
Впервые исследование Online Banking Fees Monitoring проводилось в конце 2016 г. Тогда Тинькофф Банк также был признан банком с самыми выгодными тарифами на онлайн обслуживание.
Подробнее о результатах исследования Online Banking Fees Monitoring можно почитать по ссылке
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