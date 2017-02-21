Тинькофф Банк переводит держателей дебетовых карт — участников программы лояльности Связной Клуб — с тарифных планов ТП 3.0 и ТП 3.2 на тарифный план ТП 3.3

Тинькофф Банк переводит держателей дебетовых карт — участников программы лояльности Связной Клуб — с тарифных планов ТП 3.0 и ТП 3.2 на тарифный план ТП 3.3. Изменения вступают в силу с 1 марта 2017 г.



Держатели карт будут получать 10% на остаток по счету в плюсах в рамках программы лояльности Связной Клуб. Сейчас процент на остаток по счету равен 7% и начисляется в рублях РФ.