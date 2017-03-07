Тинькофф Бизнес предлагает 3 месяца бесплатного обслуживания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим из банков с отозванной лицензией

Тинькофф Бизнес запускает специальное предложение для малого и среднего бизнеса. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, перешедшие в Тинькофф Бизнес из банков с отозванной лицензией, получат 3 месяца бесплатного обслуживания.



Все юридические лица и индивидуальные предприниматели могут пользоваться сервисом Тинькофф Бизнес бесплатно в течение двух первых месяцев обслуживания. Клиенты, перешедшие из банков с отозванной лицензией, получают дополнительный бесплатный месяц обслуживания.



Чтобы получить 3 месяца бесплатного обслуживания в Тинькофф Бизнесе, нужно:



Открыть счет в Тинькофф Бизнесе в течение месяца после отзыва лицензии другого банка;

Предоставить один дополнительный документ на выбор: скан договора в банке с отозванной лицензией, выписку со счета в этом банке или договор с контрагентом, где в реквизитах клиента указан счет банка с отозванной лицензией.

Открытие счета в Тинькофф Бизнес бесплатно. Обслуживание счета полностью дистанционное и не требует посещения офиса. Подробнее изучить условия обслуживания и тарифы можно на сайте Тинькофф Бизнес.