Тинькофф Банк получил статус партнера «Иннополиса» и запустит там центр разработки.

4 апреля 2017 г. прошло заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис» под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В заседании приняли участие председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз и вице-президент по информационным технологиям Тинькофф Банка Вячеслав Цыганов. По итогам заседания было принято решение открыть «Тинькофф Центр Разработки» и присвоить ему статус партнера особой экономической зоны «Иннополис».



Общий объем инвестиций Тинькофф Банка в первые два года работы «Тинькофф Центр Разработки — Иннополис» составит не менее 50 млн руб.



Сотрудники центра будут разрабатывать портальные решения для финансового супермаркета, дистанционный сервис для малого и среднего бизнеса, а также инновационные высоконагруженные 24/7 финтех-сервисы ипотечной и инвестиционной платформ.



«Не так давно я был в вашем офисе. Конечно, это высокий мировой уровень, новый тип банка, интересная форма работы. Тинькофф Банк предоставляет много интересных сервисов. Мы очень заинтересованы в вашем проекте. Вы будете нашим стратегическим партнером», — подчеркнул Рустам Минниханов.



В декабре 2016 г. Тинькофф Банк объявил о решении запустить центры разработки по всей стране. Центры разработки уже открыты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, в ближайшее время откроются в Новосибирске и Екатеринбурге. На очереди Ростов-на-Дону, Саратов и Владивосток.

