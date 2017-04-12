Тинькофф Банк начинает выпускать карты «Мир»

Тинькофф Банк начинает выпускать карты «Мир»

Москва, Россия — 12 апреля 2017 г.

Тинькофф Банк начинает эмиссию банковских карт национальной платежной системы «Мир».



Национальная система платежных карт (НСПК) выбрала Тинькофф Банк как один из банков для зарплатного проекта, ее сотрудники стали первыми держателями банковских карт Тинькофф платежной системы «Мир».



Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Платежные карты „Мир“ Тинькофф Банка подойдут клиентам, которые привыкли к качественному обслуживанию, удобным интернет- и мобильному банку и понятным тарифам. Мы рекомендуем обратить внимание на эту карту клиентов, которые совершают покупки и путешествуют по России».



Владимир Комлев, генеральный директор АО «НСПК» отметил: «Тинькофф Банк — российский банк нового поколения, полностью сфокусированный на дистанционном обслуживании, что позволяет существенно экономить время держателей карт. Теперь клиентам банка доступен весь функционал национальной платежной карты „Мир“ и самые современные сервисы».



Сейчас оформить карту Тинькофф Банка платежной системы «Мир» могут компании в рамках зарплатного проекта. В ближайшее время новые карты станут доступны на сайте Tinkoff.ru для всех пользователей.