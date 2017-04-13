На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) появилась возможность оплачивать налоги и пошлины безналичным способом через Тинькофф Банк.
Пользователи теперь могут сформировать счет на сайте ФНС России и оплатить его в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф. Для этого нужно:
Подготовить платежный документ с помощью сервиса «Заплати налоги» (https://service.nalog.ru/tax.do)
или выбрать уже размещенный платежный документ в личном кабинете налогоплательщика на сайте https://www.nalog.ru/;
Выбрать способ оплаты и нажать на кнопку с логотипом Тинькофф Банка для онлайн-оплаты;
Завершить оплату в личном кабинете Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф.
После успешной оплаты пользователь получит квитанцию. За совершение налоговых платежей комиссия не взимается.
Оплачивать налоги и пошлины с помощью портала ФНС России и Тинькофф Банка могут все пользователи личного кабинета Tinkoff.ru и мобильного приложения Тинькофф.