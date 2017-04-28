Тинькофф Банк вступил в Ассоциацию ФинТех

27 апреля 2017 г. прошло заседание наблюдательного совета Ассоциации ФинТех. В заседании принял участие председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. По итогам заседания Тинькофф Банку был присвоен статус члена Ассоциации ФинТех.



Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мир финансов стремительно меняется благодаря технологиям, и мы считаем, что совместная работа ключевых игроков отрасли обеспечит качественный скачок в развитии финансовых технологий России. Мы по-прежнему единственный в России и самый большой в мире онлайн-банк по количеству клиентов, у нас накоплен огромный опыт в области финансовых технологий, которым мы рады поделиться с нашими коллегами. У нас много идей и энергии, поэтому мы готовы активно участвовать в работе ассоциации по широкому спектру проектов. Это включает в себя развитие таких направлений, как цифровая идентичность, технологии распределительных реестров, открытые API и многое другое».



Ассоциация ФинТех была учреждена в конце 2016 г. Цели ассоциации — разработка и внедрение новых технологических решений в целях обеспечения развития финансового рынка РФ, а также создание условий для цифровизации экономики России. Основные направления работы: идентификация и менеджмент цифровой идентичности, развитие технологий распределительного реестра, развитие розничного платежного пространства, а также развитие открытых API.