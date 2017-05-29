Москва, Россия — 29 мая 2017 г.
Тинькофф Банк сообщает, что с 30 мая 2017 г. вступают в силу новые редакции тарифов по кредитным картам S7-Tinkoff категории Black Edition.
В новых редакциях тарифных планов изменен порядок начисления комиссии за снятие наличных:
Комиссия за снятие наличных на сумму, не превышающую 100 000 руб. за расчетный период, составит 390 руб.
Комиссия за снятие наличных на сумму, превышающую 100 000 руб. за расчетный период, составит 390 руб. + 2% от суммы превышения.
Пример тарифного плана, вступающего в силу с 30 мая 2017 г., можно посмотреть по ссылке
.