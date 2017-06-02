На фестивале НАШЕСТВИЕ можно будет платить картой Тинькофф Банка платежной системы «Мир»

Москва, Россия — 2 июня 2017 г.

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор НСПК Владимир Комлев и председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз представили банковскую карту НАШЕСТВИЕ на базе платежной системы «Мир».



Карту НАШЕСТВИЕ выпускают Тинькофф Банк и платежная система «Мир» специально для гостей главного рок-фестиваля страны. Оформить карту можно со 2 июня 2017 г. на сайте nashestvie.tinkoff.ru.



Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «В этом году Тинькофф Банк впервые стал официальным партнером масштабного рок-фестиваля России НАШЕСТВИЕ. Специально для участников фестиваля мы вместе с коллегами из национальной платежной системы „Мир“ представляем новую банковскую карту. Карта будет выгодна посетителям Нашествия, так как позволяет получать кэшбэк за все покупки по карте, а также скидки на покупки билетов на фестиваль и товаров на самом фестивале. В дальнейшем карта будет давать дополнительные бонусы на других мероприятиях Нашего Радио».



Владимир Комлев, генеральный директор НСПК, прокомментировал: «Впервые в истории проведения НАШЕСТВИЯ платежная система „Мир“ реализовала возможность безналичной оплаты на территории фестиваля. Использование банковской карты вместо наличных будет для гостей фестиваля не только удобным, но и выгодным — для держателей карт „Мир“ предусмотрен специальный вход, кроме того, организаторы и партнеры НАШЕСТВИЯ предоставят им специальные бонусы».



Дебетовая карта НАШЕСТВИЕ предлагает следующую систему начисления бонусов:



скидка 10% за покупки по карте электронных билетов на НАШЕСТВИЕ;

до 10% за покупки по карте на самом фестивале;

кэшбэк 1% за все покупки по карте;

кэшбэк 5% за покупки по карте специальных категорий товаров;

Также для владельцев карты НАШЕСТВИЕ действует программа специальных предложений от партнеров Тинькофф Банка. В рамках этой программы размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок. Чтобы воспользоваться спецпредложением нужно его активировать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Тинькофф Банка.



На дебетовую карту также начисляется процент на остаток по счету — до 7% годовых.



Обслуживание дебетовой карты бесплатно при наличии 50 000 руб. на вкладе, активного кредита наличными, или при наличии на карточном счете не менее 30 000 руб. за расчетный период. В остальных случаях комиссия за обслуживание равна 99 рублей в месяц. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.



НАШЕСТВИЕ — ежегодный рок-фестиваль, в этом году он состоится уже в 18 раз. Фестиваль пройдет 7 — 9 июля 2017 г. в Большом Завидово Тверской области.