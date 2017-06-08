Мобильный банк Тинькофф для iOS признан лучшим в рейтинге компании USABILITYLAB

Москва, Россия — 8 июня 2017 г.

Компания USABILITYLAB провела сравнительный анализ iOS-приложений российских банков и составила «Юзабилити-рейтинг 2017». Мобильное приложение Тинькофф Банка заняло первую строчку рейтинга.



Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка, прокомментировал: «Юзабилити-рейтинг позволяет увидеть свой продукт глазами пользователей и получить независимую оценку проделанной работе. Приложение Тинькофф Банка было признано лучшим, значит нам удается предугадывать потребности клиентов и предоставлять им востребованные функции в удобном формате. При этом мы не стоим на месте и с радостью прислушаемся к пожеланиям пользователей и экспертов USABILITYLAB, чтобы сделать приложение еще лучше».



Дмитрий Силаев, коммерческий директор USABILITYLAB, прокомментировал: «Исследование носит практический характер. Отчет — это инструмент для улучшения пользовательских качеств. Мы поздравляем команду Тинькофф Банка, которым удалось не только нарастить функциональность, но сохранить уровень удобства на высоком уровне. Соответствие интерфейса ожиданиям пользователей стало залогом успеха приложения Тинькофф Банка».



В исследовании USABILITYLAB участвовали 15 российских банков. Компания оценивала мобильные приложения по трем критериям качества — удобство и функциональность интерфейса, а также доступность для людей с ограниченными возможностями. При этом на место банка в рейтинге влияют только первые два критерия, третий на место в рейтинге не влияет, но включен в подробный отчет для банков.



Для оценки удобства USABILITYLAB провела юзабилити-тестирование. При оценке функциональности компания учитывала наличие той или иной функции, а также ее востребованность среди пользователей приложения.