Тинькофф — самый выгодный банк для обслуживания индивидуальных предпринимателей и компаний сегмента B2B по версии агентства Markswebb Rank & Report

Москва, Россия — 9 июня 2017 г.

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report проанализировало банковские тарифы для бизнеса. Тинькофф Банк стал самым выгодным банком для обслуживания индивидуальных предпринимателей и компаний сегмента B2B.



Станислав Близнюк / Федор Бухаров прокомментировал: «Мы стремимся создать лучший сервис для малого и среднего бизнеса, поэтому уделяем внимание и функциональности, и удобству продуктов, и стоимости обслуживания. Уже сейчас клиентам Тинькофф Бизнес доступны все необходимые продукты для управления финансами, мы их постоянно совершенствуем и добавляем новые. При этом мы предлагаем клиентам удобный набор тарифных планов, который позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант в зависимости от размера компании и характера работы».



Тинькофф Банк лидирует в рейтинге самых выгодных банков для обслуживания индивидуальных предпринимателей, так как предлагает до 6 месяцев бесплатного обслуживания новым клиентам и низкую стоимость обслуживания в дальнейшем — от 490 руб. в месяц, а также начисляет до 8% на остатки по счету и не берет комиссию за перечисление на собственную карту до 1 млн руб. в месяц.



Лидерство Тинькофф Банка в списке самых выгодных банков для обслуживания B2B компаний обусловлено низкой стоимостью обслуживания счета, бесплатными интернет- и мобильным банком, корпоративной картой и зарплатным проектом.



Эксперты аналитического агентства Markswebb Rank & Report оценили тарифы на обслуживание малого бизнеса в 23 российских банках. Итоговая сумма годового обслуживания в каждом банке складывалась из стоимостей услуг, необходимых каждому типу бизнеса. Она рассчитывалась только для первого года с учетом акций и спецпредложений.



Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report проводило исследование в два этапа: на первом этапе эксперты оценили стоимость обслуживания малого бизнеса на основе общедоступной информации. На втором этапе они обратились в службу поддержки банков под видом реальных клиентов.