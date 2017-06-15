Москва, Россия — 13 июня 2017 г.Тинькофф Банк, самый большой онлайн-банк в мире по количеству клиентов, объявляет о запуске центра разработки в Екатеринбурге.Сотрудники центра будут работать над развитием универсальной финансовой платформы и таких финансовых услуг, как онлайн-банкинг, управление личными инвестициями, страхование и других. Также в задачи центра войдут разработка мобильных приложений для физических лиц и расширение экосистемы приложений для малого и среднего бизнеса.Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы верим в потенциал Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь одна из лучших школ подготовки программистов, сложившаяся среда высокотехнологичных компаний, известных далеко за пределами региона, умное и открытое ИТ-сообщество, уникальные образовательные проекты и большое количество высококлассных конференций. Мы приглашаем присоединиться к нашей команде разработчиков, которым небезразлично, как будут выглядеть финансовые технологии будущего и совместно развивать продукты для миллионов клиентов Тинькофф Банка»Тинькофф Банк планирует сформировать в Екатеринбурге команду из 100–120 разработчиков JavaScript, Scala, Java, iOS, Android, .Net, Python, а также специалистов по QA и DevOps.Это пятый центр разработки Тинькофф Банка. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иннополисе и Новосибирске центры разработки Тинькофф Банка уже работают. В Ростове-на-Дону, Самаре и Владивостоке — откроются в ближайшее время.Тинькофф Банк объявил о плане запуска центров разработки в декабре 2016 г. Региональные центры позволяют компании расширять географию поиска талантливых разработчиков и равномерно распределять задачи, усиливают производственный цикл за счет разных временных зон, а также сокращают время вывода финансовых продуктов на рынок.Центр разработки Тинькофф в Екатеринбурге находится в центре города в бизнес-центре «Палладиум» по адресу: улица Хохрякова, дом 10.