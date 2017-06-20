Москва, Россия — 19 июня 2017 г.Тинькофф Банк вносит изменения в Условия комплексного банковского обслуживания (УКБО) для физических лиц c 20 июня 2017 г.У клиентов Тинькофф Банка теперь появилась возможность уменьшить регулярный платеж при частичном досрочном погашении и при сохранении срока кредита. Возможность уменьшить срок кредита остается.В новой редакции УКБО изменен порядок списания штрафа за неуплату регулярного платежа — штраф будет списан сразу при поступлении денежных средств на счет при условии отсутствия просроченной задолженности.