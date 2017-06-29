Москва, Россия — 29 июня 2017 г.
Тинькофф Банк стал генеральным партнером фестиваля Stereoleto 2017, который пройдет с 7 по 9 июля в ЦПКиО Елагин Остров, Санкт-Петербург. Клиенты Банка получат привилегии при покупке билетов, а гостей фестиваля будет ждать специальная развлекательная программа.
Хэдлайнерами шестнадцатого по счету фестиваля станут группы U.N.K.L.E. (Великобритания), Грибы (Украина), General Elektriks (Франция). Также на трех сценах Stereoleto выступят Pompeya, Сплин, Моя Мишель, певица Луна и другие артисты.
Для гостей фестиваля Тинькофф Банк построит технологичную вращающуюся лаунж-зону, где все желающие смогут погрузиться в мир VR: совершить виртуальный полет на параплане и покорить виртуальный скалодром.
Также Тинькофф подготовил специальное предложение для держателей карт Банка — при покупке билетов на фестиваль на сайте http://stereobilet.ru/
20% от их стоимости вернется на счет клиенту в качестве кэшбэка. В дни фестиваля посетители смогут получить 20% скидку по картам Тинькофф на покупки в основных барах. Гости, желающие воспользоваться привилегиями, могут оформить заявку на получение карты на сайте, она будет доставлена в течение нескольких дней.
Тинькофф Банк разыгрывает билеты на Stereoleto на своих страницах в Фейсбуке и Вконтакте. Для участия в конкурсе пользователям нужно лайкнуть пост про Stereoleto в социальных сетях Банка, отметить в комментариях того, с кем они хотят пойти на фестиваль, и поделиться этим постом на своей странице. 4 июля Тинькофф Банк случайным образом выберет 15 победителей и подарит каждому по два билета.