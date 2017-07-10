Олег Тиньков намерен инвестировать до 30 млн долл. США в покупку ГДР TCS Group

Москва, Россия — 10 июля 2017 г.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущему онлайн-провайдеру розничных финансовых услуг в России, стало известно, что держатель контрольного пакета акций Группы Олег Тиньков планирует увеличить свою долю участия в ней.



Он намерен приобрести ГДР Группы на сумму до 30 млн долл. США.



Эти действия подтверждают уверенность контролирующего акционера Группы в стабильно положительной динамике ее показателей: в 2016 г. чистая прибыль TCS по МСФО достигла рекордно высоких значений, а новые направления деятельности Группы, запущенные в рамках развития финансовой платформы Tinkoff.ru, показывают устойчивый рост.



Олег Тиньков прокомментировал: «Наш бизнес демонстрирует высокие темпы роста: растет как кредитно-карточный бизнес, так и новые направления. С рентабельностью капитала выше 43% мы являемся одним из самых прибыльных банков в России и в мире. Новые не кредитные направления бизнеса, которые мы запустили в течение последних трех лет, включая сервис для малого и среднего бизнеса, ипотечную платформу, расчетные счета и инвестиционные услуги, выходят на точку безубыточности уже в этом году. Я уверен в дальнейшем росте компании и считаю, что сейчас самое правильное время увеличить в ней свою долю».



Группа проинформирует рынок о результатах сделок в установленном порядке.



Прогнозные заявления



Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Такие заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.