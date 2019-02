Тинькофф Банк возглавил список самых рентабельных банков Центральной и Восточной Европы по версии журнала The Banker

Москва, Россия — 12 июля 2017 г.

Тинькофф Банк назван самым рентабельным банком в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по версии журнала The Banker, ведущего международного финансового издания, входящего в группу Financial Times.



В рейтинге топ-1000 крупнейших банков мира по капиталу 2017 (Top 1000 World Banks 2017) Тинькофф Банк занял первое место среди банков стран ЦВЕ по рентабельности активов (ROA) с показателем 8,3%. Также Банк вошел в ТОП-25 мировых банков по росту капитала первого уровня: он увеличился на 54,58%.



Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка: «Результаты рейтинга The Banker подтверждают статус Тинькофф Банка как признанного лидера, формирующего новые подходы к предоставлению качественных и доступных финансовых услуг. Последние три года в России были непростыми для банковской сферы. Однако благодаря гибкой полностью дистанционной бизнес-модели Тинькофф Банку удалось поддерживать высокие показатели рентабельности на всем протяжении кризиса и, как следствие, стать одним из лидеров рынка розничных финансовых услуг. Мы увеличили долю рынка в ключевом для банка кредитно-карточном сегменте и одновременно запустили целый ряд новых направлений, которые уже стали источником стремительного роста комиссионного дохода. Мы рассчитываем, что к концу 2019 года до 30% нашей чистой прибыли будет приходится на некредитные направления бизнеса. С рентабельностью капитала в 43% мы являемся одним из самых прибыльных банков в России и в мире».



Журнал The Banker ежегодно публикует рейтинг топ-1000 мировых банков, основным критерием которого является капитал первого уровня.



Тинькофф Банк впервые вошел в рейтинг Top 1000 World Banks в 2014 г. и сразу был признан лидером по целому ряду показателей, став самым прибыльным банком в России и заняв первое место в России и ЦВЕ по росту капитала первого уровня. В 2013 г. Банк был назван «Банком года в России» по версии журнала The Banker. В 2014 г. The Banker присудил Банку награду «Технологический проект года» в номинации «Обслуживание клиентов» за внедрение технологии по распознаванию голоса в режиме онлайн в центре обслуживания клиентов банка.