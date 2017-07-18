Тинькофф Банк стал лауреатом премии IR Magazine Russia & CIS Awards 2017

Москва, Россия — 14 июля 2017 г.

Тинькофф Банк удостоен главной награды за лучшую работу с инвесторами среди компаний малой капитализации по итогам премии IR Magazine Russia & CIS Awards 2017. Компания также заняла второе место в номинации «Лучший специалист по связям с инвесторами среди компаний малой капитализации», в которой Тинькофф Банк представляла руководитель департамента по работе с инвесторами Лариса Чернышева.



Лариса Чернышева прокомментировала: «Я рада, что Тинькофф Банк отмечен сразу в двух номинациях премии IR Magazine Russia & CIS Awards 2017. Мы активно работаем над развитием отношений с нашими инвесторами во всех сегментах рынка капитала, как в России, так и за рубежом, постоянно расширяя нашу инвесторскую базу. Мы видим, что эффективность и динамичное развитие бизнес-модели Тинькофф, а также наши сильные финансовые результаты вызывают огромный интерес инвесторского сообщества.»



Одиннадцатая церемония награждения лауреатов и дипломантов премии IR Magazine Russia & CIS Awards 2017 состоялась 13 июля в Мариотт Москва Гранд Отеле. Победители премии определялись на основании независимого исследования мнений участников фондового рынка: аналитиков и управляющих активами.