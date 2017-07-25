К ипотечной платформе Тинькофф Банка подключились два новых партнера: ЮниКредит Банк и СМП Банк

Москва, Россия — 24 июля 2017 г.

Тинькофф Ипотека расширяет список партнеров — сегодня к платформе подключился ЮниКредит Банк, ранее подключился СМП Банк.



Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых сервисов, прокомментировал: «Мы довольны развитием нашей ипотечной платформы: в этом году сервис выходит на точку безубыточности, хотя мы запустили его всего два года назад. Уверен, что с подключением новых партнеров мы поможем еще большему числу клиентов решить вопрос с жильем. Мы стремимся предоставлять максимально широкий выбор, чтобы каждый клиент получил сразу несколько предложений по ипотечному кредитованию и мог выбрать наиболее оптимальное решение в зависимости от собственных желаний и возможностей. Поэтому нашими партнерами становятся банки с наиболее интересными условиями кредитования».



Алферов Денис, начальник управления по работе с партнерами департамента розничных продаж ЮниКредит Банка, отметил: «ЮниКредит Банк уделяет много внимания клиентскому сервису, в том числе и в ипотечном кредитовании. Благодаря новому сотрудничеству ЮниКредит — Тинькофф покупатели недвижимости получат лучшие сервисы сразу от нескольких банков. Со своей стороны мы предоставим одни из лучших процентных ставок по ипотеке — от 9,95%; выгодные тарифы на аренду ячеек на сделке; индивидуальную подготовку и проведение ипотечной сделки. Всё это распространяется и на рефинансирование действующих ипотечных кредитов, поэтому преимущества новой программы оценят как новые покупатели квартир, так и владельцы текущих кредитов».



ЮниКредит Банк предлагает пользователям Тинькофф Ипотеки:



Скидку 0,5% по ипотечному кредиту на первичное и вторичное жилье.

Программу рефинансирования ипотечного кредита. Программа поможет сократить процентную ставку и ежемесячный платеж, а также изменить срок и валюту по действующему кредиту. Если клиенту нужна дополнительная сумма на приобретение, ремонт или улучшение жилья, сумма кредита может быть увеличена.

Программу «Ипотека зовет!», которая позволяет включить страховую премию в сумму кредита.

Наталья Коняхина, директор департамента ипотечного кредитования СМП Банка прокомментировала: «Наша главная задача — помочь людям реализовать мечту о собственном жилье. Что именно это будет за жилье — каждый клиент решает сам, а мы со своей стороны стремимся предоставить максимально выгодные условия и широкий выбор программ ипотечного кредитования».



СМП Банк предлагает пользователям Тинькофф Ипотеки:



Возможность оформить ипотечный кредит с нулевым первоначальным взносом на первичном рынке жилья.

Воспользоваться предложением СМП Банка по ипотечному кредитованию могут в том числе индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса.

Широкая продуктовая линейка: от классической ипотеки на вторичном или первичном рынке до кредитования коммерческой недвижимости, рефинансирования и нецелевых кредитов под залог имеющегося жилья.

Тинькофф Ипотека помогает пользователям подобрать и оформить кредит на покупку квартиры, дома или таунхауса. Подготовка к сделке происходит онлайн — от заполнения заявки на сайте Tinkoff.ru до выбора программы кредитования в одном из 10 банков-партнеров.



Тинькофф Банк берет на себя все расходы по привлечению пользователей на ипотечную платформу и ведению сделки, банки-партнеры в свою очередь предлагают пользователям более выгодные условия по ипотечному кредитованию.



Тинькофф Ипотека не берет комиссию с пользователей.