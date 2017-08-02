Москва, Россия — 2 августа 2017 г.Тинькофф Банк публикует результаты исследования рынка кредитных карт России за первое полугодие 2017 г. Исследование подготовлено специалистами Тинькофф Банка на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).Во втором квартале 2017 г. рынок кредитных карт продолжил умеренно расти. Как и в первом квартале, рост рынка обеспечили два банка — Сбербанк и Тинькофф Банк.По данным исследования, к 1 июля 2017 г. объем рынка кредитных карт достиг максимального значения с начала 2016 г. и составил 1 044 млрд руб. В первом квартале рынок вырос на 22,6 млрд руб., во втором — на 22,8 млрд руб. Наибольший месячный рост был отмечен в мае, он составил 16,9 млрд руб. В апреле и июне рост был незначительным — 4 и 1,9 млрд руб. соответственно.Рост долей Сбербанка и Тинькофф Банка привел к увеличению рыночной концентрации. Портфель Сбербанка за шесть месяцев вырос на 33,8 млрд руб. до 461,5 млрд руб. Портфель Тинькофф Банка показал рост на 15,4 млрд руб. и на 1 июля 2017 г. составил 117,9 млрд руб. Общий портфель Сбербанка и Тинькофф Банка вырос на 49,2 млрд руб. Однако за счет сокращения портфелей других банков совокупный рост рынка за период составил 45,4 млрд руб. Наибольшее сокращение наблюдается у банков Русский Стандарт, ОТП и Кредит Европа: в первом полугодии совокупное падение их портфелей составило 7,7 млрд руб.Доли трех крупнейших банков на рынке кредитных карт по состоянию на 1 июля разделились следующим образом: Сбербанк — 44,2%, Тинькофф Банк — 11,3%, ВТБ 24 — 7,8%.Количество кредитных организаций, обладающих портфелем больше 1 млрд руб., сократилось до 31. На 1 июля 2017 г. их совокупная доля на рынке составила 98,6%.Во втором квартале 2017 г. единственным изменением в списке десяти крупнейших участников рынка кредитных карт стало сокращение портфеля у Бинбанк Кредитные Карты, в результате которого он выбыл из десятки лидеров. Это позволило Ситибанку занять 10 место с портфелем в 15,2 млрд руб.С начала 2017 г. рост портфеля Банка Восточный Эскпресс составил 8,3% или 3,2 млрд руб. в абсолютном выражении.Три банка из десятки крупнейших игроков рынка показали сокращение портфеля: Русский Стандарт, ОТП Банк и Кредит Европа Банк. Заметное сокращение портфеля пережил Кредит Европа Банк: в первом квартале он потерял 0,5 млрд руб., во втором — 0,6 млрд руб., что в совокупности эквивалентно 6,5% портфеля, который на 1 июля 2017 составил 15,7 млрд.Ведущие семь банков оторвались от остальных участников рынка. При этом у банков, которые располагаются с 8 по 13 место, портфели не сильно отличаются по размеру и составляют 14 — 16 млрд руб., что делает этот сегмент наиболее конкурентным.Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Первая половина 2017 г. не принесла сюрпризов на рынке кредитных карт. Основной тенденцией первого полугодия стал умеренный рост, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится во втором полугодии 2017 г. Что касается нашего бизнеса, мы продолжаем работать над обеспечением органического роста портфеля при жестком контроле за рисками. В результате в первом полугодии 2017 г. портфель Тинькофф Банка достиг 118 млрд руб., доля на рынке кредитных карт выросла на 0,5 п.п. и составила 11,3%».МетодологияДанный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка. При составлении отчета банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).