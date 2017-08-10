Москва, Россия — 8 августа 2017 г.Тинькофф Бизнес вводит в действие новую редакцию Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 9 августа 2017 г.В новой редакции УКБО изменен порядок подключения интернет-эквайринга действующими клиентами Тинькофф Бизнеса: теперь не нужно подписывать «Заявление о присоединении к условиям договора об осуществлении расчетов по переводам, совершаемым в сети Интернет», заполнять данные об организации и проходить дополнительную проверку организации.Чтобы подключить интернет-эквайринг Тинькофф, действующим клиентам РКО достаточно будет оставить короткую заявку на сайте oplata.tinkoff.ru или обратиться к персональному менеджеру. Это значительно упростит и ускорит процесс подключения интернет-эквайринга Тинькофф.