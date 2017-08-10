Тинькофф Банк запускает Tinkoff Family: личный кабинет для держателей дополнительных карт

Москва, Россия — 10 августа 2017 г.

Тинькофф Банк запускает Tinkoff Family — теперь держатели дополнительных карт могут пользоваться мобильным приложением и личным кабинетом, а также получать карты самостоятельно.



Станислав Близнюк, операционный директор, заместитель председателя правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Наши клиенты активно пользуются не только основными картами, но и дополнительными, которые они оформляют для своих близких. Специально для таких клиентов мы создали личный кабинет, благодаря которому управлять семейным бюджетом станет еще удобнее. Держатели дополнительных карт смогут видеть все траты по своей карте и совершать платежи и переводы. Держатели основных карт смогут поручать платежи и оплату счетов держателям дополнительных карт. Клиенты, у которых есть и основная, и дополнительная карты, смогут собрать все карточные продукты в одном личном кабинете».



Раньше держатели дополнительных карт могли оплачивать покупки по карте и снимать с нее деньги, при этом расходы отображались только в личном кабинете у держателя основной карты. Теперь у держателей дополнительных карт появился личный кабинет, где они смогут:



- Контролировать расходы — проверять баланс и просматривать историю операций по дополнительной карте;

- Переводить деньги, оплачивать мобильную связь, интернет и услуги ЖКХ;

- Привязать к личному кабинету карту другого банка и оплачивать ею услуги.



В будущем Тинькофф Банк планирует расширять функционал личного кабинета для держателей дополнительных карт.



Если у держателя дополнительной карты еще нет личного кабинета, ему нужно авторизоваться на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф. Если у держателя основной карты есть личный кабинет, ему достаточно привязать к нему дополнительную карту.



Оставить заявку на дополнительную карту можно на сайте Tinkoff.ru, в мобильном приложении Тинькофф или обратившись в службу поддержки банка. Карта будет изготовлена и доставлена в течение двух дней.



Раньше получить новую дополнительную карту мог только держатель основной карты. Теперь дополнительную карту можно доставить сразу ее держателю. Это удобно, когда клиент хочет выпустить карту для родственников, которые живут в другом городе. Чтобы выпустить дополнительную карту с доставкой держателю, нужно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру 88003337773. В ближайшее время эта функция станет доступна в мобильном приложении Тинькофф и в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru.