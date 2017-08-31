Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в четырех номинациях рейтинга Mobile Banking Rank 2017

Москва, Россия — 30 августа 2017 г.

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело исследование эффективности мобильных банковских приложений Mobile Banking Rank 2017. По результатам исследования, мобильные приложения Тинькофф Банка победили в четырех номинациях — для смартфонов iPhone, Android и Windows, а также для планшетов iPad.



Мобильные приложения Тинькофф Банка на платформах iOS и Android признаны лучшими агентством Markswebb Rank & Report пятый год подряд.



Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы уделяем большое внимание развитию мобильных банковских продуктов, поэтому наши клиенты могут одинаково эффективно управлять собственными финансами как в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru, так и в мобильных приложениях для смартфонов и планшетов на трех основных платформах. В прошлом году мы проделали серьезную работу — запустили универсальное мобильное приложение для смартфонов, планшетов и десктопов на Windows 10, запустили новую версию мобильного приложения для iPad и обновили приложения для смартфонов на iOS и Android. Мы рады, что эксперты в очередной раз по достоинству оценили нашу работу».



Исследование Mobile Banking Rank 2017 оценивает функциональность и удобство использования банковских мобильных приложений. Победителем рейтинга стало приложение, которое наиболее полно удовлетворяет потребности пользователя и имеет удобный понятный интерфейс. Оценки выставлялись отдельно по трем банковским продуктам — дебетовой карте, кредитной карте и потребительскому кредиту.



В исследовании Markswebb Rank & Report участвовали 37 российских банков. Методика исследования включает в себя кабинетный аудит мобильных банков и юзабилити-тестирование из 6–7 наиболее частых операций. Исследование было проведено по методике, обновленной с учетом трендов развития онлайн-банкинга, новых технологий в мобильных устройствах и комментариев участников рынка. В исследовании участвовали последние версии мобильных приложений.