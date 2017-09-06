Сервис для малого и среднего бизнеса Тинькофф Банка начинает продажи смарт-терминалов разработчика IT-решений для малого бизнеса Эвотор. Устройства внесены в реестр ФНС и соответствуют новому порядку закона 54-ФЗ.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут купить смарт-терминалы Эвотор при оформлении расчетно-кассового обслуживания в Тинькофф Бизнесе. Новые клиенты Тинькофф Бизнеса получат два месяца обслуживания в подарок. Действующие клиенты Тинькофф Бизнеса могут купить онлайн-кассу через персонального менеджера. Стоимость комплектов смарт-терминалов начинается от 26 тысяч рублей.
После покупки онлайн-кассы нужно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), заключить договор с ОФД и зарегистрировать кассу на сайте ФНС. При покупке смарт-терминалов на сайте Tinkoff.ru клиенты получают скидку 60% на первый год обслуживания у ОФД и такую же скидку на выпуск КЭП.
Станислав Близнюк, операционный директор Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы продолжаем развивать сервис для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и постоянно добавляем услуги, которые помогут нашим клиентам эффективнее управлять собственным бизнесом. Сегодня мы рады объявить о запуске продаж онлайн-касс Эвотор. Теперь клиенты Тинькофф Бизнеса могут заказать и оплатить устройство, а наши представители его доставят и помогут зарегистрировать».
Антон Никеров, директор по работе с ключевыми клиентами Эвотора, сообщил: «Нам важно, чтобы предприниматели не только легко перешли на новый порядок 54-ФЗ, но и существенно развили свой бизнес. Поэтому мы создали удобные смарт-терминалы по доступной цене и построили открытую экосистему. В партнерстве с Тинькофф Банком мы сможем увеличить количество точек продаж, и вторая волна реформы пройдет легко и безболезненно для бизнесменов».
Как купить смарт-терминал Эвотор в Тинькофф Бизнесе:
Оставить заявку. Если у клиента есть расчетный счет в Тинькофф Бизнесе, он может оставить заявку в личном кабинете или через персонального менеджера. Персональный менеджер выставит счет на оплату.
Если расчетного счета нет, его можно открыть по ссылке: https://www.tinkoff.ru/business/
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Оплатить счет в личном кабинете.
Назначить встречу с представителем Тинькофф Бизнеса. Представитель привезет, установит и расскажет о регистрации онлайн-кассы в ФНС.
Сеть представителей Тинькофф насчитывает более 1 800 человек и охватывает всю Россию.
Смарт-терминалы Эвотор внесены в реестр ФНС и работают со всеми операторами фискальных данных (ОФД). К устройству через USB-порты можно подключить весы, денежный ящик, сканер штрих-кодов, пинпад для приема карт и другую периферию. Важная особенность смарт-терминалов — магазин приложений EvoStore, в котором владелец устройства может докупать необходимые сервисы и функции для конкретного бизнеса. Например, обеспечить интеграцию с 1С или установить полноценную товароучетную систему, видеоконтроль, облачную бухгалтерию, функциональные решения под HoReCa и пр.
Напомним, в июле 2016 года вступили в силу поправки к закону 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). В течение 2016 — 2018 годов все компании, осуществляющие расчеты с населением с использованием ККТ, должны будут модернизировать или заменить устройства на новые, позволяющие передавать фискальные данные в режиме онлайн в налоговые органы через ОФД.