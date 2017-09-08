Москва, Россия — 7 сентября 2017 г.
Тинькофф Банк принял участие в ежегодном инклюзивном фестивале «Галафест 2017», который прошел 2 сентября в саду «Эрмитаж» и собрал более 7 000 гостей.
Уже четвертый год подряд организаторы фестиваля — благотворительный фонд «Галчонок» — приглашают своих друзей на настоящий семейный праздник, на котором дети с особенностями на равных со своими сверстниками вместе играют, учатся и развлекаются.
Как и в прошлом году, Тинькофф Банк открыл в Эрмитаже специальное «детское» отделение — «Галабанк», где ребята самого разного возраста могли своими руками сделать банковскую карту.
Целый день под руководством профессиональных художников и педагогов дети придумывали и воплощали свои дизайнерские фантазии, а затем пользовались картами по-настоящему, покупая через специальный терминал за виртуальную валюту фестиваля цветные «растущие» карандаши.
За день работы «Галабанк» «эмитировал» более 700 карт. Юные дизайнеры унесли с собой не только необычный сувенир, но и отличное настроение: помимо «карточной мастерской» в шатре «Галабанка» работали артисты, которые демонстрировали ребятам занимательные фокусы и химические опыты.
Фоторепортаж о работе «Галабанка» можно посмотреть здесь.
О Фестивале:
Главная задача «Галафеста» — это создание комфортной среды для знакомства детей друг с другом и возможность научить их взаимодействовать. Тема фестиваля в этом году — «Цирк-шапито». В «Галафесте» приняли участие попечители и друзья фонда: Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Тимур Родригез, Лиза Арзамасова, Максим Виторган и другие актеры театра и кино, музыканты и писатели.