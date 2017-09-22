Тинькофф Банк вошел в рейтинг 500 крупнейших российских компаний

Москва, Россия — 22 сентября 2017 г.

Издание РБК проанализировало финансовые показатели российских компаний за 2013—2016 гг. и составило рейтинг крупнейших компаний — РБК 500. Тинькофф Банк оказался на 182 месте с показателями выручки в 58 млрд руб. и чистой прибыли в 11 млрд руб. по стандартам МСФО за 2016 г.



За 2013—2016 гг. чистая прибыль Тинькофф Банка по МСФО выросла с 5,8 млрд руб. до 11 млрд руб. Общий кредитный портфель вырос с 83,4 млрд руб. до 120,4 млрд руб. В 2016 г. Тинькофф Банк стал самым большим онлайн-банком в мире по количеству клиентов по результатам исследования международной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Сейчас Тинькофф Банк обслуживает больше 6 млн клиентов.



В 2014 г. Тинькофф Банк начал трансформацию собственной бизнес-модели в финансовый онлайн-супермаркет. В течение последних нескольких лет Банк развивает несколько новых направлений — сервис для малого и среднего бизнеса, расчетные счета для физических лиц, ипотечную и инвестиционную платформу, интернет-эквайринг и другие проекты.



Новые сервисы показывают впечатляющие результаты — часть из них уже вышла на самоокупаемость, остальные выйдут на самоокупаемость во второй половине 2017 г. Сегодня Тинькофф Банк обслуживает более 2,1 миллиона клиентов — держателей дебетовых карт. Число клиентов Тинькофф Бизнеса выросло до 200 000. Каждый четвертый счет для торговли на российском рынке ценных бумаг открывается через Тинькофф Инвестиции. При этом Тинькофф Банк продолжает укреплять позиции второго крупнейшего игрока на рынке кредитных карт. Так, на 1 сентября 2017 г. его доля на рынке кредитных карт составила 11,6%.



РБК 500 признан лучшим проектом в области деловой журналистики по версии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).



По результатам исследования суммарная выручка компаний — участников рейтинга по итогам 2016 г. составила около 66,3 трлн руб. По числу участников РБК 500, лидерство удерживает финансовый сектор — в рейтинг вошло 54 компании.



Основной показатель рейтинга — чистая выручка компании, то есть выручка за вычетом НДС, акцизов и экспортных пошлин. Для банков в качестве эквивалента выручки рассчитывалась сумма процентных доходов, комиссионных доходов, чистых заработанных страховых премий (при наличии) и выручки от небанковской деятельности (при наличии).



Источниками информации для составления рейтинга были финансовые отчетности, подготовленные в соответствии с различными стандартами бухгалтерского учета; годовые отчеты; финансовые презентации; данные «СПАРК-Интерфакса», ГМЦ Росстата и ЕГРЮЛ; анкеты компаний, подготовленные для участия в рейтинге РБК 500.