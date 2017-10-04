Тинькофф Банк — генеральный партнер Молодежного Дня FinTech 2017

Москва, Россия — 4 октября 2017 г.

Тинькофф Банк стал генеральным партнером первого Молодежного Дня FinTech, который сегодня впервые проходит в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2017 в Сочи.



Ключевая задача мероприятия — популяризация финансовых технологий среди подрастающего поколения. Участниками FinTech стали учащиеся специализированных лицеев, студенты, аспиранты и недавние выпускники — финалисты отборочного конкурса, организованного представителями Банка России и Ассоциации ФинТех.



В рамках мероприятия ребята получили возможность представить свои проекты участникам финансового рынка; пообщаться с топ-менеджерами крупнейших банков, IT-компаний и представителями Банка России; послушать лекции лидеров рынка, а также принять участие в мастер-классах, конкурсе молодежных команд и стартап-шоу.



Эксперты Тинькофф Банка внесли свой вклад в формирование программы Молодежного Дня. С приветственным словом к участникам обратился директор по бизнес-технологиям Тинькофф Банка Константин Маркелов. Он пожелал удачи студентам в конкурсе молодежных команд. Константин Маркелов отметил, что время аналитиков и программистов, которые работают строго по техническому заданию, проходит. Поэтому важно понимать бизнес-задачу, уметь ее прорабатывать, самому формировать техническое задание и всегда видеть перед собой конечную цель. Потому что аналитики и программисты сейчас отвечают не за процесс, а за результат.



С открытой лекцией «Три секрета успешного финтеха (из 20)» вступил вице-президент по развитию новых каналов привлечения клиентов Тинькофф Банка Георгий Чесаков. Он рассказал об уроках, которые получили Тинькофф Банк и его команда за более чем 10 лет успешного развития бизнеса.



Также среди самых ожидаемых спикеров Бретт Кинг, глава банка Moven и автор книжных бестселлеров — он поделился своим прогнозом, что в ближайшие 20 лет нас ждет больше изменений, чем за последние 250 лет, а также Эльвира Набиуллина, Председатель Банка России, которая выступила с приветственным словом перед участниками FinTech Battle.



Организатором Форума Finopolis 2017 является Банк России. Миссия Форума — в содействии внедрению информационных технологий в российском финансовом секторе. На своей площадке Форум объединяет представителей органов государственной власти, финансового сектора, IT-отрасли и экспертного сообщества.