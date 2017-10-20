Тинькофф банк отменяет плату за обслуживание расчетных счетов для подростков и пенсионеров

Москва, Россия — 20 октября 2017 г.

Тинькофф Банк в рамках бессрочной акции отменяет плату за обслуживание расчетных счетов. Акция распространяется на клиентов моложе 18 лет, а также на клиентов, получающих пенсию на банковскую карту Тинькофф по электронному документообороту с Пенсионным фондом России (ПФР).



Сейчас договор заключен с отделением ПФР по Москве и Московской области. В будущем планируем запустить и в других регионах России.



Условия акции по ссылке.



Перевести пенсию в Тинькофф Банк можно двумя способами:



Через портал Госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться или авторизоваться на сайте Госуслуг и заполнить заявление на перевод пенсии на счет в АО «Тинькофф Банк».

Лично. Для этого нужно подготовить заявление на перевод пенсии и отнести его в ближайший пенсионный фонд.

После рассмотрения заявления пенсионным фондом пенсия будет начисляться на счет клиента в Тинькофф Банке.