Тинькофф Банк снижает ставки по рублевым вкладам
Тинькофф Банк снижает ставки по рублевым вкладам, открытым или пролонгированным с 31 октября 2017 г.
Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) со стандартной ставкой:
- 5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);
- 6% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (ставка не изменилась);
- 6% годовых на 12 месяцев (было 7%);
- 6% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 6,5%).
Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) с повышенной ставкой:
- 5,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);
- 7% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (ставка не изменилась);
- 7% годовых на 12 месяцев (было 8%);
- 7% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 8%).
Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).
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