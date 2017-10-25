Сервис Тинькофф Оплата интегрировался с чатом для бизнеса JivoSite. Клиенты Тинькофф Оплаты теперь могут консультировать покупателей и принимать оплату прямо в чате JivoSite на своем сайте.
JivoSite позволяет подключать чат на сайте онлайн-магазина, в котором операторы консультируют покупателей. С помощью JivoSite онлайн-магазины принимают и отвечают на сообщения, отправленные покупателями в Телеграме, Вконтакте, Фейсбуке и других соцсетях и мессенджерах — все через один интерфейс.
Благодаря интеграции с Тинькофф Оплатой, операторы интернет-магазинов могут принимать оплату в чате JivoSite. Кнопка «Оплатить» появляется прямо в чате после того, как покупатель выберет товар, а продавец создаст счет на оплату. После оплаты товара продавец и покупатель получают уведомление об успешной оплате.
Подключить чат JivoSite можно по ссылке
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Если интернет-магазин пользуется чатом JivoSite без функции оплаты, ее можно подключить, воспользовавшись инструкцией
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Клиенты сервиса Тинькофф Оплата по-прежнему могут выставлять счета в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru и отправлять их покупателям по электронной почте, в мессенджерах или социальных сетях.