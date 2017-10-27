Тинькофф Банк улучшил позиции в рейтинге крупнейших компаний "Эксперт 400"

Москва, Россия — 27 октября 2017 г.

Тинькофф Банк занял 208 место в ежегодном рейтинге крупнейших российских компаний «Эксперт 400», поднявшись на 2 позиций по сравнению с предыдущим годом. Повышение позиций банка в одном из наиболее авторитетных российских рейтингов обусловлено ростом выручки более чем на 40%, а также троекратным ростом чистой прибыли.



По итогам рейтинга банки удержали второе место по объему выручки. В рейтинге «Эксперт 400» представлены 36 кредитных организаций, которые равномерно распределены по размерному ряду. «Если смотреть на агрегированные индексы, то сектор выглядит солидно и устойчиво: сбалансированное соотношение темпа прироста (4,4% — это немного, но не спад, как у нефтяников) и хорошей рентабельности (почти 10% — точь-в-точь как у нефтяников)», — отмечают представители аналитического центра «Эксперт». Также, по их мнению, результаты рейтинга подтверждают, что среди трудоемких отраслей банки — бесспорный лидер по производительности труда и удельной прибыли на занятого.



Рейтинг «Эксперт 400» крупнейших компаний России по объему реализации продукции подготовлен Аналитическим агентством «Эксперт». Агентство входит в состав группы компаний «Эксперт», являясь одним из его информационно-исследовательских проектов. Каждый год проект «Эксперт 400» выявляет наиболее крупные компании российской экономики и на основе результатов их деятельности анализирует роль крупного бизнеса в экономическом развитии России, его структуру и основные тенденции развития.