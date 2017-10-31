Клиенты Тинькофф Банка теперь смогут пополнять карты через банкоматы Московского Кредитного Банка

Москва, Россия — 31 октября 2017 г.

Клиенты Тинькофф Банка теперь могут бесплатно пополнить счета дебетовых карт и погасить задолженности по кредитным картам через банкоматы Московского Кредитного Банка.



В Московском Кредитном Банке 156 банкоматов, работающих на внесение наличных. Всего банкоматов и терминалов Московского Кредитного Банка, с помощью которых можно пополнить карты Тинькофф Банка, более 4 000. Они отмечены на карте в разделе «Точки пополнения» на сайте Tinkoff.ru и в мобильном приложении Тинькофф.



Деньги, внесенные через банкоматы Московского Кредитного Банка, поступают на счет моментально. Комиссия за операции пополнения дебетовых и кредитных карт Тинькофф Банка не взимается.



Обращаем внимание, что по дебетовым картам может взиматься комиссия при превышении лимита бесплатных пополнений в расчетный период. Лимит бесплатных пополнений и размер комиссии указаны в тарифном плане.



Дебетовые и кредитные карты Тинькофф Банка также можно пополнить банковским переводом, переводом с карты на карту и наличными через других партнеров Банка. Подробнее о способах пополнения можно узнать на сайте Tinkoff.ru.