Мобильное приложение Тинькофф Банка — лучшее в СНГ по версии Markswebb

Москва, Россия — 2 ноября 2017 г.

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело свое первое исследование мобильных приложений для частных лиц, выпущенных крупнейшими банками Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии (не входит в состав СНГ с 2009 г.), Казахстана, России и Украины. Мобильные приложения Тинькофф Банка на платформах iOS и Android были признаны лидерами рейтинга.



Исследование Mobile Banking Rank CIS 2017 оценивает 86 мобильных приложений 41 банка — отдельно на платформах iOS и Android.



Лидерами рейтинга стали мобильные приложения, в которых клиент наиболее полно и удобно может управлять дебетовой картой — самостоятельно авторизоваться, совершать платежи и переводы, просматривать выписку и историю операций, оформлять новые продукты.



Исследование проводили сотрудники аналитического агентства Markswebb. Для этого они оформили дебетовые карты в каждом из исследуемых банков, зарегистрировались в мобильном приложении и совершали операции по картам. Информацию о возможностях мобильного приложения запрашивали в контактных центрах банков.