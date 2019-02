Тинькофф Банк и телеком-оператор «Дом.ru» запустили кобрендовые карты для геймеров — кредитные и дебетовые. Держатели банковских карт «Дом.ru» получают бонусы за все покупки. Накопленными баллами компенсируют покупки игр, игрового контента и электроники. При оформлении карты до 31 декабря 2017 г. первый год обслуживания — бесплатно.Александр Бро, руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка, прокомментировал: «Постепенно мы расширяем продуктовую линейку для геймеров. Сегодня мы рады объявить о запуске банковской карты в сотрудничестве с „Дом.ru“. Вместе партнером мы подготовили условия, которые позволят пользоваться нашими продуктами и услугами с еще большей выгодой».Андрей Чазов, директор по маркетингу «Дом.ru», прокомментировал: «Запуск кобрендовой карты с Тинькофф Банком — один из первых флагманских проектов „Дом.ru“ для поклонников компьютерных игр. Геймеры — одни из самых активных и требовательных пользователей интернета, и мы хотим превосходить их ожидания, оказывать качественный сервис и новые услуги для поколения Z. Для этого мы формируем игровую экосистему, внутри которой наши клиенты смогут получать бонусы в играх, смотреть качественный контент, покупать „игровое железо“ со скидкой, участвовать в киберспортивных мероприятиях, быстро скачивать игры и играть без лагов».Условия начисления бонусов по карте «Дом.ru»:• 5% за покупки в магазинах Steam, Origin, 1 °C Интерес, Xbox Games и PlayStation Store по кредитной и дебетовой карте;• 2% за покупки в категориях «Рестораны» и «Фастфуд» по дебетовой карте;• 1,5% за все остальные покупки по кредитной карте и 1% — по дебетовой.Компенсировать бонусными баллами можно:• игры и контент в магазинах Steam, Origin, Xbox Games и PlayStation Store, а также на сайте ru.4game.com;• товары в магазинах игр и электроники в том числе МВидео, Юлмарт, Эльдорадо, Медиамаркт;• покупки в играх World of Warcraft, World of Tanks, Lineage II, League of Legends, Eve Online, Star Wars the Old Republic, War Thunder.1 балл = 1 рубль РФ.На дебетовую карту начисляется процент на остаток по счету — до 6% годовых в рублях. Обслуживание дебетовой карты бесплатно при наличии 50 000 руб. на вкладе, активного кредита наличными, или при наличии на карточном счете не менее 30 000 руб. за расчетный период. В остальных случаях плата за обслуживание равна 99 руб. в месяц.Максимально возможный кредитный лимит по кредитной карте составляет 700 000 рублей. Беспроцентный период, в течение которого не начисляются проценты за покупки по карте — до 55 дней. Стоимость годового обслуживания равна 990 рублей.Дебетовую карту Тинькофф Банка можно оформить с 14 лет, кредитную — с 18 лет.Оставить заявку, подробнее изучить условия обслуживания и тарифы можно на сайте . Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.