Москва, Россия — 20 ноября 2017 г.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
III квартал 2017 г.
Чистая маржа выросла на 41% к предыдущему году и составила 12,2 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 8,7 млрд руб.).
Прибыль до налогообложения увеличилась на 67% до 6,6 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 4,0 млрд руб.).
Чистая прибыль выросла на 75% и составила 5,0 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 2,9 млрд руб.).
Рентабельность капитала увеличилась до 53,7% (в III квартале 2016 г. — 43,4%).
Чистая процентная маржа составила 25,1% (в III квартале 2016 г. — 25,5%).
Стоимость риска составила 6,0% (в III квартале 2016 г. — 8,3%).
Девять месяцев 2017 г.
Чистая маржа выросла на 37% к предыдущему году и составила 33,1 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 24,2 млрд руб.).
Прибыль до налогообложения увеличилась на 70% до 16,5 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 9,7 млрд руб.).
Чистая прибыль выросла на 73% к предыдущему году и составила 12,6 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 7,3 млрд руб.).
Рентабельность капитала увеличилась до 48,8% (за 9 месяцев 2016 г. — 39,0%).
Чистая процентная маржа составила 25,6% (за 9 месяцев 2016 г. — 25,7%).
Совокупные активы выросли на 35% и достигли 236,0 млрд руб. (на конец 2016 г. — 175,4 млрд руб.).
Общий объем кредитного портфеля увеличился на 27% и составил 153,4 млрд руб. (на конец 2016 г. — 120,4 млрд руб.).
Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 30% и составил 134,1 млрд руб. (на конец 2016 г. — 102,9 млрд руб.).
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле составила 9,4% (на конец 2016 г. — 10,2%).
Объем средств на счетах клиентов вырос на 25% и достиг 155,7 млрд руб. (на конец 2016 г. — 124,6 млрд руб.).
Объем собственных средств вырос на 33% и составил 39,1 млрд руб. (на конец 2016 г. — 29,5 млрд руб.).
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 г.
За 9 месяцев 2017 г. привлечено более 1,3 млн новых активных клиентов — держателей кредитных карт, что обеспечило рост кредитного портфеля за вычетом резервов на 30% с начала года.
В июле 2017 г. журнал The Banker назвал Тинькофф Банк самым рентабельным банком в Центральной и Восточной Европе.
В этом же месяце Тинькофф Банк стал победителем в двух категориях премии World’s Best Consumer Digital Banks 2017 журнала Global Finance.
В августе 2017 г. Тинькофф Банк начал поэтапное развертывание сети собственных банкоматов. На данный момент по России их установлено около 200.
Кроме того, в августе 2017 г. эксперты Markswebb Rank & Report признали мобильное приложение Тинькофф Банка лучшим в России сразу в четырех номинациях — мобильные приложения для iPhone, смартфонов на базе Android и Windows, а также приложения для iPad.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 9 МЕСЯЦЕВ 2017 г.
По состоянию на 1 октября 2017 г. Тинькофф Банк является вторым по объему портфеля игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,6%.
В октябре 2017 г. Группа приобрела 55-процентную долю в компании CloudPayments, которая является разработчиком инновационных решений для онлайн-платежей. Данная сделка послужит развитию направления интернет-эквайринга, являющегося частью сервиса Тинькофф Банка для малого и среднего бизнеса.
В ноябре 2017 г. агентство Markswebb Rank & Report признало мобильное приложение Тинькофф Банка лучшим в СНГ.
Объявление о третьей выплате промежуточных дивидендов за 2017 г. и выплате дополнительных промежуточных дивидендов.
Вчера Совет директоров одобрил третью выплату промежуточных дивидендов за 2017 г. в размере 0,22 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 40,2 млн долл. США (2,4 млрд руб.) Решение было принято согласно дивидендной политике Группы. Кроме того, поскольку показатели прибыли превзошли ожидания, Совет директоров утвердил выплату дополнительных промежуточных дивидендов в размере 0,18 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 32,9 млн долл. США (2,0 млрд руб.).
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на пятницу, 1 декабря 2017 г., состоится ориентировочно 6 декабря 2017 г. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 30 ноября 2017 г.
Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
ПРОГНОЗ НА 2018 г.
С учетом высоких результатов за 9 месяцев 2017 г. Группа подтверждает свой прогноз на полный 2017 г. Прогноз на 2018 г. следующий:
ожидаемый уровень чистой прибыли составит не менее 24 млрд руб.
ожидаемый прирост кредитного портфеля за вычетом резервов составит по меньшей мере 25%
ожидаемая стоимость риска составит приблизительно 7—8%
ожидаемая стоимость фондирования составит приблизительно 7—8%
Примечание: этот прогноз основан на международном стандарте финансовой отчетности IAS39, а не IFRS9. При переходе Группы на стандарт IFRS9 с 1 января 2018 г. он может быть скорректирован.
Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«В III квартале 2017 г. Группа в очередной раз показала уверенные результаты благодаря значительному росту кредитного портфеля и его высокому качеству, а также тому факту, что новые направления бизнеса вышли на уровень безубыточности. Чистая прибыль Группы за квартал достигла уровня 5 млрд руб., при этом за девять месяцев показатель составил 12,6 млрд руб. С учетом стабильно высоких показателей чистой прибыли рентабельность капитала Группы с начала года составила 48,8%.
Диверсификация бизнеса по-прежнему приносит отличные результаты: растет доля некредитных направлений бизнеса в показателях как выручки, так и прибыли. По состоянию на сегодняшний день на некредитные направления бизнеса приходится уже более 22% нашей выручки. Тинькофф Бизнес вышел на уровень безубыточности в июне 2017 г., удвоив клиентскую базу с начала года. Планируется, что к концу года количество открытых счетов достигнет 250 000. Мы ожидаем, что к концу 2017 г. Тинькофф Ипотека превысит план по выданным ипотечным кредитам в размере 7 млрд руб. В настоящее время мы сотрудничаем с 10 банками-партнерами и ожидаем выхода данного направления на безубыточность к концу 2017 г. Мы продолжаем развивать сервис «Тинькофф Инвестиции»: на данный момент через него было открыто почти 65 000 брокерских счетов.
В то же время основной бизнес Группы — выпуск кредитных карт — также демонстрирует активный рост. В III квартале было активировано свыше 550 000 новых кредитных карт, что способствовало росту кредитного портфеля за вычетом резервов с начала года на 30%. Качество кредитного портфеля высокое, профиль риска недавно привлеченных клиентов стабилен, а стоимость риска второй квартал подряд остается на низком уровне 6,0%. Стоимость фондирования составила 7,7% после размещения в июне бессрочных еврооблигаций, включенных в капитал первого уровня, на сумму 300 млн долл. США.
Мы продолжаем внедрять инновационные технологии в рабочие процессы, стремясь к постоянному повышению операционной эффективности. Например, использование технологии распознавания речи позволяет нам сэкономить около 720 часов рабочего времени сотрудников в месяц. Затраты сокращаются и благодаря использованию чат-ботов, которые дают возможность отреагировать на 20% всех входящих запросов без необходимости привлекать специалистов.
Уверенная динамика бизнеса Тинькофф Банка в III квартале 2017 г. позволяет Группе подтвердить опубликованный ранее прогноз в отношении чистой прибыли свыше 17 млрд руб. по итогам 2017 г. и объявить новый прогноз на 2018 г. — не менее 24 млрд руб. по итогам 2018 г. Мы также рады сообщить, что, согласно дивидендной политике Группы, Совет директоров одобрил две выплаты дивидендов: первую в соответствии с дивидендной политикой, на сумму 2,4 млрд руб., и вторую в форме дополнительных промежуточных дивидендов, на сумму 2 млрд руб., возможность осуществить которую обусловлена превзошедшими ожидания показателями прибыли».
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показатели в виде таблицы представлены на сайте
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За III квартал и 9 месяцев 2017 г. Группа в очередной раз показала высокие результаты благодаря активному росту выпуска кредитных карт — ее основного бизнеса — и положительной динамике новых направлений деятельности.
В результате чистая прибыль Группы за III квартал и 9 месяцев 2017 г. составила 5,0 млрд руб. и 12,6 млрд руб., а рентабельность капитала достигла 53,7% и 48,8% соответственно.
За 9 месяцев 2017 г. Группа выпустила 1,76 млн кредитных карт, в том числе 735 000 карт за III квартал 2017 г., при этом общий объем операций по кредитным картам за 9 месяцев 2017 г. вырос на 56% к предыдущему году и составил 194,6 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 124,7 млрд руб.).
Валовый процентный доход за 9 месяцев 2017 г. вырос на 23% к предыдущему году и составил 42,9 млрд руб., (за 9 месяцев 2016 г. — 34,8 млрд руб.), в то время как в III квартале 2017 г. показатель увеличился на 30% до 15,8 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 12,2 млрд руб.). Это обусловлено ростом объема кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. В III квартале 2017 г. доходность кредитного портфеля осталась на уровне 40,0%, при этом доходность портфеля ценных бумаг Группы осталась на уровне 7,3%. За 9 месяцев 2017 г. доходность кредитного портфеля составила 39,5% (за 9 месяцев 2016 г. — 40,0%).
Процентные расходы в III квартале 2017 г. выросли на 2% к предыдущему году и составили 3,45 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 3,4 млрд руб.). Стоимость фондирования в указанный период оставалась на уровне 7,7% в связи с понижением процентных ставок по вкладам физических лиц.
Чистая маржа в III квартале 2017 г. выросла на 41% к предыдущему году и составила 12,2 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 8,7 млрд руб.), а за 9 месяцев 2017 г. повысилась на 37% до 33,1 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 24,2 млрд руб.). Чистая процентная маржа в III квартале 2017 г. была равна 25,1% (в III квартале 2016 г. — 25,5%), а за 9 месяцев 2017 г. составила 25,6% (за 9 месяцев 2016 г. — 25,7%). Снижение стоимости риска способствовало росту скорректированной на риск чистой процентной маржи до 20,6% в III квартале 2017 г. (в III квартале 2016 г. — 18,6%) и 20,5% за 9 месяцев 2017 г. (за 9 месяцев 2016 г. — 18,3%).
Контроль показателей стоимости риска и эффективное управление качеством портфеля остаются в числе приоритетов Группы. Как и в прошлом квартале, стоимость риска в III квартале 2017 г. оставалась на низком уровне 6,0% второй квартал подряд (в III квартале 2016 г. — 8,3%), в то время как стоимость риска за 9 месяцев 2017 г. снизилась до 6,5% (за 9 месяцев 2016 г. — 8,5%).
Группа также продолжает активно развивать новые направления деятельности, каждое из которых демонстрирует уверенную динамику, при этом наиболее впечатляющие результаты достигнуты в сфере услуг для МСБ. За 9 месяцев 2017 г. комиссионный доход Группы вырос на 74% к предыдущему году и составил 10,1 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 5,8 млрд руб.).
По состоянию на конец отчетного периода Группа осуществляла обслуживание текущих счетов более 2,4 миллиона клиентов, а общий остаток денежных средств на этих счетах превышал 62 млрд руб. Число клиентов Группы в сегменте МСБ удвоилось с начала года и составило 190 000, при этом общий остаток денежных средств на их текущих счетах составил более 17,5 млрд руб. Бизнес по обслуживанию МСБ вышел на уровень безубыточности в июне 2017 г. Планируется, что к концу года количество открытых счетов достигнет 250 000. Чистая прибыль от направления в третьем квартале составила 370 млн руб.
Совместно с десятью другими банками-партнерами Группа продолжает развивать свою ипотечную платформу, через которую в III квартале 2017 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 3,0 млрд руб. По прогнозам Группы, платформа выйдет на уровень безубыточности в IV квартале 2017 г., а сумма выданных ипотечных кредитов превысит 7 млрд руб. к концу этого года.
Сервис «Тинькофф Инвестиции» также показывает уверенный рост: на 1 октября 2017 г. было открыто около 65 000 брокерских счетов. С учетом того, что при помощи сервиса открывается каждый четвертый брокерский счет, Группа планирует вывести его на уровень безубыточности в следующем году.
В III квартале 2017 г. операционные расходы увеличились на 14% к предыдущему кварталу за счет дальнейшего роста расходов на привлечение клиентов. Соотношение расходов и доходов в III квартале 2017 г. стабильно оставалось на уровне 42,3%.
В итоге чистая прибыль группы за III квартал 2017 г. составила 5,0 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 2,9 млрд руб.). Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 г. составила 12,6 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 7,3 млрд руб.), в результате чего рентабельность собственного капитала за III квартал 2017 г. вышла на уровень 53,7%.
В течение 9 месяцев 2017 г. Группа сохраняла хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 35% и достигли 236,0 млрд руб. (по состоянию на конец 2016 г. — 175,4 млрд руб.) благодаря значительному росту кредитного портфеля и средствам, привлеченным в рамках размещения бессрочных субординированных еврооблигаций.
За 9 месяцев 2017 г. общий объем кредитного портфеля Группы вырос на 27% к предыдущему году, достигнув 153,4 млрд руб. (по состоянию на конец 2016 г. — 120,4 млрд руб.). Это обусловлено привлечением более 550 000 и 1 300 000 новых активных клиентов — держателей кредитных карт за III квартал и 9 месяцев 2017 г. соответственно.
Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился на 30% до 134,1 млрд руб. (по состоянию на конец 2016 г. — 102,9 млрд руб.). В результате этого рыночная доля Тинькофф Банка по состоянию на 1 октября 2017 г. достигла 11,6 %, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции второго по объему портфеля игрока на российском рынке кредитных карт.
В III квартале 2017 г. доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы не изменилась и составила 9,4%. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов снизилось до уровня 1,3.
Объем средств на счетах клиентов с начала города вырос на 25% и достиг 155,7 млрд руб. (во II квартале 2017 г. — 140,2 млрд руб.; на конец 2016 — 124,6 млрд руб.). В апреле 2017 г. Тинькофф Банк успешно разместил пятилетний облигационный заем в размере 5 млрд руб. с офертой в апреле 2019 г. В июне 2017 г. Тинькофф Банк разместил через специально созданную ирландскую компанию TCS Finance D.A.C. бессрочные облигации на сумму 300 млн долл. США по ставке 9,25% с опционом на выкуп в сентябре 2022 г. Одновременно с этим Группа выкупила значительную часть своих субординированных облигаций, относящихся к капиталу второго уровня.
За 9 месяцев 2017 г. собственные средства Группы выросли на 33% до 39,1 млрд руб. (на конец 2016 г. — 29,5 млрд руб.). Включение бессрочных облигаций Группы в состав дополнительного капитала первого уровня способствовало увеличению нормативных коэффициентов достаточности капитала Группы. По состоянию на 1 октября 2017 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ вырос до 16,0%, а по нормативу Н1.2 — до 14,4%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для Группы уровне 9,8%. По прогнозам Группы, за оставшееся время до конца года показатель достаточности общего капитала Группы по нормативу Н1 увеличится за счет нераспределенной прибыли.
ГРУППА ПРОВЕДЕТ ТЕНДЕР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВНЕШНЕГО АУДИТА
В 2018 г. Группа планирует провести тендер на закупку аудиторских услуг в рамках Регламента ЕС о реформе аудита общественно значимых организаций. Открытые конкурсные торги, предоставляющие равные условия для зарегистрированных аудиторских компаний, отвечающих нормативным требованиям и профессиональным стандартам, с участием действующего внешнего аудитора, PwC, под контролем Комитета по аудиту Компании будут проводиться в 2018 г. с целью определения и назначения внешних аудиторов Группы на отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2019 г. и после этой даты.
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В понедельник, 20 ноября 2017 г., в 09:00 по британскому времени (12:00 по московскому времени, 04:00 по североамериканскому восточному времени), руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/
Для подключения необходимо воспользоваться представленным ниже данными.
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Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=5087
Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.
Прогнозные заявления
Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Такие заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.