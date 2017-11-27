Москва, Россия — 24 ноября 2017 г.Тинькофф Банк сообщает, что вносит изменения в действующие тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 декабря 2017 г.Основные изменения в тарифах «Простой», «Продвинутый» и «Профессиональный»:-При открытии счета электронные цифровые подписи выпускаются бесплатно. Плата за выпуск ЭЦП после открытия счета — 990 руб.-Банк изменил порядок взимания платы за пополнение. Комиссия будет одинаковой как при пополнении через инкассационный счет, так и с использованием корпоративной карты через банкоматы сторонних кредитных организаций.Основные изменения в тарифе «Профессиональный»:-Изменен объем и пропорционально снижена стоимость услуги «Торговый эквайринг» при пакетной системе подключения. Так, плата составит 3 990 рублей за пакет Возмещений на сумму 250 000 рублей.-Комиссия за пополнение через инкассационный счёт и с использованием корпоративной карты составит 0,15% от суммы пополнения, минимум 290 рублей-Теперь клиенты могут подключить пакет «5 пополнений без комиссии», стоимость подключения фиксированная — 1490 рублей. Пакет дает возможность совершить до 5 бесплатных пополнений и действует в месяц подключения. При превышении подключенного пакета следующий подключается автоматически.-Теперь клиенты могут совершать операции в других кредитных организациях и приравненные к ним на сумму до 15 000 рублей за расчетный период без комиссии.При подключении пакета «5 пополнений без комиссии» на авансовую схему Тинькофф Банк предоставляет 1 пакет каждый месяц в течение авансового периода бесплатно. В случае превышения количества бесплатных внесений в рамках периода взимается плата за новый пакет.Основные изменения в тарифе «Продвинутый»:-При достижении суммы покупок по корпоративной карте в размере 100 000 рублей в рамках расчётного периода плата за обслуживание за следующий расчётный период не взимается-Пакет «Пополнения — все включено» заменен на пакет «3 пополнения без комиссии», стоимость подключения составляет 990 рублей. Пакет дает возможность совершить до 3 бесплатных пополнений и действует в месяц подключения. При превышении подключенного пакета следующий подключается автоматически.При подключении пакета «3 пополнения без комиссии» на авансовую схему Тинькофф Банк предоставляет 1 пакет каждый месяц в течение авансового периода бесплатно. В случае превышения количества бесплатных внесений в рамках периода взимается плата за новый пакет.-Комиссия за пополнение через инкассационный счёт и с использованием корпоративной карты составит 0,25% от суммы пополнения, минимум 290 рублей.-Теперь клиенты могут совершать операции в других кредитных организациях и приравненные к ним на сумму до 3 000 рублей за расчетный период без комиссииОсновные изменения в тарифе «Простой»:-При достижении суммы покупок по корпоративной карте в размере 50 000 рублей в рамках расчётного периода плата за обслуживание за следующий расчётный период не взимается.-Комиссия за пополнение через инкассационный счёт и с использованием корпоративной карты составит 0,3% от суммы пополнения, минимум 290 рублей-Теперь клиенты могут совершать операции в других кредитных организациях и приравненные к ним на сумму до 1 000 рублей за расчетный период без комиссииОзнакомиться с актуальными документами можно по ссылкам: