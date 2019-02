Тинькофф Банк был назван «Банком года 2017» в России по версии журнала The Banker

Москва, Россия — 30 ноября 2017 г.

Журнал The Banker, ведущее мировое финансовое издание, входящее в группу Financial Times, назвал Тинькофф Банк «Банком года 2017» в России в ходе 18-ой ежегодной церемонии вручения премии в Лондоне.



Редакторы Banker отметили успех Тинькофф Банка по трансформации бизнес-модели и по диверсификации источников дохода: «Несмотря на непростую операционную среду Тинькофф Банк доказал успешность своей новой стратегии по строительству финансового супермаркета.



Несмотря на спад потребительской активности в России в 2014 и в 2015 гг. Тинькофф Банк трансформировал свою бизнес-модель и диверсифицировал свои источники доходов. Поддерживая ведущие позиции и высокую прибыльность в ключевом для себя кредитно-карточном сегменте, Тинькофф Банк в то же время запустил целый ряд новых продуктов в рамках своего финансового супермаркета Tinkoff.ru, которые вносят все больший вклад в выручку компании».



Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил: «У платформы Tinkoff.ru большой потенциал для продажи финансовых услуг благодаря четко отлаженным процессам дистрибуции и обслуживания клиентов. Несколько лет назад мы поставили перед собой цель использовать этот потенциал на полную мощность за счет запуска новых бизнес-линий и продажи партнерских продуктов.



Уже сейчас мы отчетливо видим, что концепция финансового супермаркета приносит плоды по мере того, как у нас растет доход от новых продуктов. По итогам третьего квартала 2017 доля доходов от некредитных продуктов составляет 22% в нашей выручке — а к концу 2019 г. на эти направления будет приходиться уже 30% чистой прибыли.



Мы продолжаем внедрять инновации в наши процессы, что позволяет нам достигать все более высоких показателей операционной эффективности. Например, применение технологии распознавания голоса помогает нам сэкономить приблизительно 720 часов рабочего времени в месяц, а использование ботов в чатах — быстро отвечать на 20% всех входящих вопросов, не соединяя клиентов с сотрудниками, что также помогает снизить затраты.



Я рад, что высокие результаты, которые мы достигли благодаря работе сотрудников Тинькофф Банка, получили признание международных экспертов и были отмечены премией «Банк года 2017».



Тинькофф Банк является единственным в России и крупнейшим в мире онлайн-банком по количеству клиентов. Банк предлагает продукты и услуги всем пользователям с помощью онлайн-платформы Tinkoff.ru и отмеченного наградами мобильного приложения. Тинькофф Банк входит в TCS Group Holding PLC. Чистая прибыль Группы за девять месяцев 2017 г. выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а рентабельность капитала увеличилась до 48,8%.



В номинации «Банк года 2017» редакция The Banker выбирала победителя с учетом высоких финансовых результатов, а также формирования претендентами новых национальных отраслевых стандартов путем внедрения новых технологий, а также инновационных и экономически эффективных методов развития бизнеса.