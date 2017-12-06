АИЖК – новый партнер Тинькофф Ипотеки

АИЖК (ДОМ. РФ) подключилось к ипотечной платформе Тинькофф Банка.



АИЖК предлагает клиентам Тинькофф Ипотеки:



- процентные ставки от 9% по займам на первичное и от 9,25% на вторичное жилье. Для многодетных семей при покупке строящегося жилья ставка снижается еще на 0,25 п.п.

- переменную ставку, которая зависит от уровня инфляции. До конца 2017-го года ставка составит 6,45%, при этом платеж по кредиту при изменении ставки не меняется;

- большой выбор аккредитованных объектов;

- удобную и простую схему выдачи кредита через партнерскую сеть;

- возможность получить кредит по двум документам — нужен лишь паспорт и любой другой документ.



На первом этапе подать заявку на ипотечный кредит АИЖК могут покупатели жилья в Москве и Московской области. В дальнейшем сервис будет доступен жителям других регионов.



Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых сервисов, прокомментировал: «Мы активно развиваемся и привлекаем новых партнеров. Ожидается, что к концу года объем выданных через Тинькофф Ипотеку кредитов превысит 7 млрд рублей. Сотрудничество с АИЖК позволит нашим клиентам получить одни из самых выгодных условий на рынке. Среди задач АИЖК — поддержание ипотечного рынка и формирование комфортной городской среды, и нам приятно внести свой вклад в решение этих задач».



«АИЖК постоянно работает над тем, чтобы сделать ипотечное кредитование более удобным и простым для заемщиков. Наша задача — минимизировать время, которое заемщику придется потратить на оформление ипотечного кредита, за счет взаимодействия с ним через современные цифровые каналы. Сервис Тинькофф банка станет для нас значимой онлайн-площадкой, которая позволит сделать ипотечные кредиты еще более доступными для граждан», — прокомментировал заместитель управляющего директора АИЖК Сергей Калинин.



Тинькофф Ипотека помогает пользователям подобрать и оформить кредит на покупку квартиры, дома или таунхауса. Подготовка к сделке происходит онлайн — от заполнения заявки на сайте Tinkoff.ru до выбора программы кредитования одного из 11 партнеров.



Тинькофф Банк не взимает комиссию с пользователей и берет на себя расходы как по привлечению пользователей, так и по ведению сделки, банки-партнеры в свою очередь предлагают пользователям более выгодные условия по ипотечному кредитованию за счет экономии на привлечении.



Оформить заявку можно на сайте Tinkoff.ru в разделе Ипотека.