Приложение Тинькофф Бизнес для Android признано самым эффективным решением для малого бизнеса по версии Markswebb

Аналитическое агентство Markswebb провело ежегодное исследование эффективности мобильных банковских приложений для малого бизнеса (Business Mobile Banking Rank 2017).



По итогам исследования Мобильный банк Тинькофф для Android занял первое место в рейтинге эффективности для ИП без сотрудников, приложение для iOS — второе место. В рейтинге эффективности для руководителей компаний со штатом до 100 человек приложения Тинькофф Бизнес для обеих платформ также удостоились второго места.



В процессе исследования были изучены мобильные приложения 13 банков, предназначенные для смартфонов на базе iOS и Android. Сотрудники аналитического агентства учитывали пользовательские задачи, которые связаны с управлением расчетным счетом и решаемые с помощью мобильного телефона.



Лидирующие позиции заняли приложения, которые предлагают не только широкие платежные и информационные возможности, но и полноценное управление тарифным планом, настройка уведомлений, работа с налогами и онлайн-чат.